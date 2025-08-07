Nova massa de ar polar derruba temperaturas no Paraná no fim de semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Após a formação de uma nova frente fria no oceano, chuvas atingem o Paraná na sexta-feira (08) e uma massa de ar polar chega ao estado trazendo temperaturas negativas no fim de semana. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), serão pelo menos três dias gelados em praticamente todas as regiões paranaenses, com previsão de geada nas áreas que registrarem temperaturas abaixo de 5°C e pouca ocorrência de vento.

“O cenário composto pela atuação de um sistema de baixa pressão no Litoral do Rio Grande do Sul e a formação de uma nova frente fria sobre o oceano favorecerá o desenvolvimento das instabilidades nessas regiões paranaenses. Em outras áreas do estado, a chuva ocorrerá de forma mais isolada, com maior intensidade na divisa com Santa Catarina”, detalha o meteorologista do Simepar, Leonardo Furlan.

Na sexta-feira (08), as instabilidades se espalharão por outras regiões, com maior intensidade no Sudeste, nos Campos Gerais e na faixa Leste. Nestas regiões, especialmente na divisa com São Paulo e na faixa litorânea, são esperados temporais localizados, com trovoadas, entre a tarde e a noite.

Um alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica possibilidade de chuvas intensas em praticamente todo o estado nesta sexta-feira (08). Além dele, outro aviso do Inmet informa declínio de temperatura em municípios da região noroeste e centro-sul paranaense.

Com o fim da chuva, virá o frio. “Na retaguarda da frente fria, teremos o avanço de uma nova massa de ar polar, que provocará uma queda acentuada nas temperaturas em todo o Paraná. As temperaturas mínimas serão registradas durante a noite de sexta-feira, fenômeno conhecido como inversão térmica, principalmente nas regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul, e até mesmo em áreas do Noroeste. As temperaturas mínimas ocorrerão à noite, e não pela manhã, como é registrado normalmente”, ressalta Furlan.

Fim de semana será de frio e com chance de geada no Paraná

O amanhecer de sábado (09) será muito frio, com temperaturas negativas no Centro-Sul, Sudeste e em alguns municípios do Sudoeste e dos Campos Gerais. Em localidades como Palmas e General Carneiro, as temperaturas poderão atingir -2°C. Nestas regiões há possibilidade de geada moderada, que poderá ser forte em áreas de baixada e vales, onde a proteção contra o vento favorece ainda mais o fenômeno.

“Essa massa de ar polar avança rapidamente pelo sul do Brasil, resultando em um amanhecer gelado em todas as regiões do Paraná, diferente do que vem ocorrendo durante os últimos invernos, com frentes frias afetando mais intensamente a metade sul”, afirma Furlan.

Em cidades da região metropolitana de Curitiba, como por exemplo a Lapa, as temperaturas ficarão próximas de 0°C no amanhecer de sábado. Em diversas regiões paranaenses, as temperaturas mínimas ficarão abaixo de 5°C, incluindo áreas do Noroeste, como Umuarama e Cianorte, e do Norte Pioneiro, como Londrina. As máximas também vão cair. Em Maringá, por exemplo, que tem previsão de máxima de 27°C nesta quinta (7), deve fazer apenas 18°C da tarde de sábado (08).

No domingo (10), o amanhecer permanecerá frio, com temperaturas negativas no Centro-Sul, Sudeste e em alguns pontos dos Campos Gerais. As temperaturas poderão variar entre -2°C no Centro-Sul e Extremo Sul, e 0°C no Sudeste e nos Campos Gerais. Na Região Metropolitana de Curitiba, as temperaturas também podem ficar próximas de 0°C. No Norte Pioneiro, a temperatura poderá ser ainda mais baixa do que a de sábado (09).

Frio continua no Paraná na próxima semana?

Na segunda-feira (11), as temperaturas mínimas permanecerão abaixo de 10°C em grande parte do Paraná, com possibilidade de geada restrita ao Sudoeste e Centro-Sul. “Isso ocorre porque a circulação marítima transportará umidade para o continente na faixa Leste e nos Campos Gerais, dificultando a queda acentuada da temperatura e a formação de geada nessas áreas, onde as mínimas ficarão em torno de 7°C a 8°C”, explica Furlan.

No Interior, o frio perderá força, e a massa de ar polar começará a se afastar, resultando em temperaturas mais elevadas.