Vídeo! Jovem é agredido com socos durante briga de trânsito em Curitiba

Um jovem de 22 anos foi violentamente agredido durante uma discussão de trânsito no bairro Água Verde, em Curitiba. O caso foi registrado na tarde de quarta-feira (06) e, segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o suspeito das agressões ainda não foi localizado.

Conforme relato de testemunhas à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, a confusão teria começado após um dos motoristas trancar a passagem do outro. Segundo as testemunhas, o agressor fugiu do local e, antes de sair, teria ameaçado outros motoristas.

Imagens mostram o momento em que o suspeito avança contra o jovem e o acerta com socos. Assista ao vídeo abaixo:

Conforme a PCPR, um inquérito policial foi instaurado para identificar o suspeito e apurar mais detalhes sobre o caso. O jovem agredido sofreu ferimentos moderados e foi levado ao hospital.