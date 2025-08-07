Feira da Louça de Campo Largo: queima de estoque histórica acontece em setembro

Entre taças, pratos e xícaras, a Capital Nacional da Louça vai ferver! De 4 a 14 de setembro, Campo Largo, aqui pertinho na Região Metropolitana de Curitiba, transforma o City Center Outlet Premium em um verdadeiro paraíso para quem ama decoração, cozinha e boas ofertas. A 32ª Feira da Louça chega com tudo em 2025, ocupando mais de 6 mil metros quadrados e reunindo cerca de 70 expositores que vão desde fabricantes de louças até artesãos locais.
E este ano tem novidade! Além daquela tradicional queima de estoque com preços diretos de fábrica, pela primeira vez haverá aulas-show com chefs de cozinha e palestras temáticas.
Os expositores que já são figurinhas carimbadas do evento ganharam espaços ampliados. Isso significa mais conforto para circular e, claro, mais produtos para escolher. Desde aquela linha básica para o dia a dia até coleções premium para ocasiões especiais – tudo com desconto.
A expectativa é que a feira bata o recorde de visitantes, superando as 160 mil pessoas da última edição e chegando a 180 mil. Fabio Germano, presidente do Sindilouça, está animado para a edição deste ano. “A Feira da Louça cresce a cada edição, tanto no interesse do público quanto na variedade dos produtos. Em 2025, teremos ainda mais atrações e estrutura para receber quem valoriza o que é feito com qualidade”, frisa.
Campo Largo não brinca em serviço quando o assunto é louça. Com uma produção anual de 36 milhões de peças, a cidade concentra cerca de 20 indústrias do setor e é responsável por 75% do fornecimento de louça profissional para bares, hotéis e restaurantes de todo o Brasil. As fábricas empregam diretamente 2,5 mil trabalhadores e outros 1,5 mil indiretamente, segundo o Sindilouça.
“Este também é um ano especial para nós, pois estamos buscando o reconhecimento oficial de Campo Largo como Capital Nacional da Louça. Estivemos em Brasília no último dia 08 de julho, em Audiência Pública, e o processo segue os trâmites legislativos. Já somos reconhecidos por este título e temos muito orgulho da nossa história e a força do setor cerâmico. A feira, neste ano, será mais uma vitrine para mostrar ao Brasil o talento das nossas indústrias, lojistas e artesãos”, destaca Fabio Germano.
A estrutura do City Center Outlet é outro ponto super positivo para quem pretende passar o dia por lá: estacionamento gratuito com quase três mil vagas, praça de alimentação com opções para todos os gostos (desde fast-food até cafeterias charmosas), banheiros, fraldários e espaço família. Para quem vai com crianças, tem espaço kids com recreadores.
O evento tem o patrocínio da Prefeitura Municipal de Campo Largo, do Sistema Fiep, Sanepar, Sistema Fecomércio PR, Sebrae e BRDE – Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul; apoio da Secretaria de Turismo do Estado do Paraná e promoção da RPC.
Serviço
32ª Feira da Louça
Local: City Center Outlet Premium – Rua João Bertoja, nº 1995 – Itaqui de Cima, Campo Largo.
Quando: De 04 a 14 de setembro
Horário: Dia 04 das 17h às 22h e do dia 05 a 14 das 10h às 22h.
Entrada gratuita.