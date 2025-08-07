Feira da Louça de Campo Largo: queima de estoque histórica acontece em setembro

Entre taças, pratos e xícaras, a Capital Nacional da Louça vai ferver! De 4 a 14 de setembro, Campo Largo, aqui pertinho na Região Metropolitana de Curitiba, transforma o City Center Outlet Premium em um verdadeiro paraíso para quem ama decoração, cozinha e boas ofertas. A 32ª Feira da Louça chega com tudo em 2025, ocupando mais de 6 mil metros quadrados e reunindo cerca de 70 expositores que vão desde fabricantes de louças até artesãos locais.

E este ano tem novidade! Além daquela tradicional queima de estoque com preços diretos de fábrica, pela primeira vez haverá aulas-show com chefs de cozinha e palestras temáticas.

+ Leia mais Nota Paraná premia morador da grande Curitiba com R$ 1 milhão

Os expositores que já são figurinhas carimbadas do evento ganharam espaços ampliados. Isso significa mais conforto para circular e, claro, mais produtos para escolher. Desde aquela linha básica para o dia a dia até coleções premium para ocasiões especiais – tudo com desconto.

A expectativa é que a feira bata o recorde de visitantes, superando as 160 mil pessoas da última edição e chegando a 180 mil. Fabio Germano, presidente do Sindilouça, está animado para a edição deste ano. “A Feira da Louça cresce a cada edição, tanto no interesse do público quanto na variedade dos produtos. Em 2025, teremos ainda mais atrações e estrutura para receber quem valoriza o que é feito com qualidade”, frisa.

Campo Largo não brinca em serviço quando o assunto é louça. Com uma produção anual de 36 milhões de peças, a cidade concentra cerca de 20 indústrias do setor e é responsável por 75% do fornecimento de louça profissional para bares, hotéis e restaurantes de todo o Brasil. As fábricas empregam diretamente 2,5 mil trabalhadores e outros 1,5 mil indiretamente, segundo o Sindilouça.

“Este também é um ano especial para nós, pois estamos buscando o reconhecimento oficial de Campo Largo como Capital Nacional da Louça. Estivemos em Brasília no último dia 08 de julho, em Audiência Pública, e o processo segue os trâmites legislativos. Já somos reconhecidos por este título e temos muito orgulho da nossa história e a força do setor cerâmico. A feira, neste ano, será mais uma vitrine para mostrar ao Brasil o talento das nossas indústrias, lojistas e artesãos”, destaca Fabio Germano.

A estrutura do City Center Outlet é outro ponto super positivo para quem pretende passar o dia por lá: estacionamento gratuito com quase três mil vagas, praça de alimentação com opções para todos os gostos (desde fast-food até cafeterias charmosas), banheiros, fraldários e espaço família. Para quem vai com crianças, tem espaço kids com recreadores.

O evento tem o patrocínio da Prefeitura Municipal de Campo Largo, do Sistema Fiep, Sanepar, Sistema Fecomércio PR, Sebrae e BRDE – Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul; apoio da Secretaria de Turismo do Estado do Paraná e promoção da RPC.

Serviço

32ª Feira da Louça

Local: City Center Outlet Premium – Rua João Bertoja, nº 1995 – Itaqui de Cima, Campo Largo.

Quando: De 04 a 14 de setembro

Horário: Dia 04 das 17h às 22h e do dia 05 a 14 das 10h às 22h.

Entrada gratuita.