Nota Paraná premia morador da grande Curitiba com R$ 1 milhão em sorteio especial

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um morador de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, foi o grande vencedor do prêmio de R$ 1 milhão do Nota Paraná, em sorteio realizado nesta quinta-feira (7). A edição comemorativa celebrou os 10 anos do programa de conscientização fiscal promovido pelo Governo do Estado.

O novo milionário tem 50 anos e participou do sorteio com 11 notas fiscais emitidas no mês de abril. O bilhete premiado foi o de número 20.291.239. Além dele, outras duas pessoas também foram contempladas com valores expressivos.

Uma moradora de Ponta Grossa recebeu R$ 100 mil, ao participar com 16 bilhetes gerados a partir de 19 notas fiscais. Já o prêmio de R$ 50 mil saiu para uma moradora do bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

Ao todo, 3,27 milhões de consumidores participaram do sorteio, concorrendo a 23 mil prêmios, que variam de R$ 50 a R$ 1.000, somando um total de R$ 2,8 milhões distribuídos somente para pessoas físicas.

Como participar dos próximos sorteios?

Para concorrer, o consumidor precisa estar cadastrado no Nota Paraná e solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal no momento das compras realizadas em estabelecimentos comerciais do estado. Cada nota com CPF inserido gera bilhetes eletrônicos para os sorteios mensais.

Além da chance de ganhar prêmios em dinheiro, os consumidores acumulam créditos que podem ser transferidos para a conta bancária ou utilizados para abatimento no valor do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores).

O cadastro pode ser feito gratuitamente no site oficial do programa. Basta clicar na opção “Cadastre-se” e preencher um formulário com os dados pessoais, como CPF, nome completo, data de nascimento, endereço e CEP. Também é necessário criar uma senha de acesso.

Entidades também podem se cadastrar

O Nota Paraná não beneficia apenas os consumidores. Atualmente, 1.797 entidades da sociedade civil estão cadastradas no programa, atuando nas áreas de assistência social, saúde, defesa e proteção animal, esporte e cultura.

Essas instituições recebem créditos das notas fiscais doadas pelos consumidores e também participam dos sorteios mensais, podendo ser contempladas com prêmios em dinheiro que ajudam na manutenção de seus projetos.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉