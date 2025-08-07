Grupo é preso suspeito de adulterar cargas de fertilizantes na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma operação conjunta da Polícia Civil do Paraná (PCPR), Polícia Militar do Paraná (PMPR) e Guarda Municipal de Curitiba (GM) resultou na prisão em flagrante de seis pessoas envolvidas em um esquema de adulteração de fertilizantes. As prisões ocorreram na quarta-feira (06), em um barracão localizado em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Os detidos têm entre 20 e 41 anos.

Segundo as investigações, o espaço era utilizado como central para desvio e adulteração de cargas. Entre os presos, um estava armado no momento da abordagem. Além disso, parte do grupo já havia sido autuada anteriormente pelos mesmos crimes em outros barracões da região.

O delegado André Feltes explicou que a ação aconteceu após a confirmação de irregularidades em uma carga que havia sido enviada no último sábado (02) e chegou adulterada ao Mato Grosso na quarta-feira (06). A denúncia apontava que o material apresentava resíduos e colorações diferentes do produto original.

Caminhão com carga adulterada saiu de Paranaguá e parou em São José dos Pinhais

As equipes policiais descobriram que o caminhão que transportava o fertilizante saiu de Paranaguá e fez uma parada não programada em um barracão na cidade da RMC. “O grupo já estava sendo monitorado pelas equipes policiais. No local, foram apreendidos materiais utilizados para adulteração, maquinários e parte da carga desviada”, explica o delegado.

Durante a operação, os agentes apreenderam também uma pistola, carregadores, R$ 4,1 mil em dinheiro e rádios comunicadores utilizados pelo grupo. Os seis detidos foram autuados pelos crimes de associação criminosa e induzir o consumidor a erro. Um deles recebeu ainda autuação adicional por porte e posse ilegal de arma de fogo.

A PCPR continua as investigações para identificar outros possíveis envolvidos no esquema e verificar origem e destino das cargas adulteradas.