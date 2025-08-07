Frio favorece proliferação de micoses nos pés; saiba como prevenir

As micoses, popularmente conhecidas como “pé de atleta”, são infecções causadas por fungos que se alimentam da queratina presente na pele em ambientes abafados e úmidos. Na região Sul do Brasil, onde predomina o clima subtropical frio, o uso prolongado de sapatos fechados e meias grossas, aliado à falta de secagem adequada entre os dedos após o banho, cria um cenário propício para o desenvolvimento das frieiras e a proliferação fúngica. Por isso, é essencial manter o cuidado e apostar na prevenção, sobretudo no inverno.

Ao observar fatores que contribuem para o desenvolvimento dessas infecções, a dermatologista Jessica Carine Noronha, da Hapvida, destaca uma relação com ambientes frios, devido ao excesso de transpiração nos pés, especialmente durante a prática de esportes, quando se usam meias para aquecê-los, mantendo-os úmidos por longos períodos. “Além disso, andar descalço em locais públicos, como vestiários e piscinas, aliado à baixa imunidade, também favorece a proliferação dos fungos”, reforça Jessica.

Primeiros sinais de micose e prevenção

Estar atento aos primeiros sinais é fundamental para um tratamento eficaz e uma recuperação mais rápida. Os sintomas iniciais da micose nos pés incluem coceira, ardência, descamação e rachaduras na pele, especialmente entre os dedos. A região afetada pode apresentar coloração esbranquiçada ou avermelhada e, em alguns casos, surgem pequenas bolhas com líquido.

“Se não for tratada, a micose pode se espalhar para outras áreas da pele, para as unhas e até para outras pessoas da casa”, alerta a dermatologista. Em indivíduos com imunidade baixa ou doenças crônicas, a infecção tende a ser mais extensa e difícil de controlar. Além disso, coçar as lesões pode causar feridas e abrir caminho para infecções bacterianas secundárias.

Algumas medidas simples podem ajudar na prevenção das micoses. Secar bem os pés entre os dedos após o banho, trocar as meias diariamente, evitar sapatos muito apertados, alternar o uso dos calçados para que possam secar adequadamente, utilizar talcos antissépticos em casos de suor excessivo e evitar andar descalço em locais úmidos são atitudes eficazes, segundo a dermatologista.

Tratamento e tipo ideal de meias

O tratamento das micoses nos pés varia de acordo com a gravidade do caso. “Geralmente, envolve o uso de cremes ou sprays antifúngicos por algumas semanas”, informa Jessica. “Em situações em que a micose é recorrente ou mais extensa, pode ser necessário o uso de medicamentos antifúngicos por via oral”, complementa. Embora existam produtos de venda livre, o ideal é que o tratamento seja orientado por um dermatologista, que poderá avaliar o tipo e a extensão da lesão, garantindo mais segurança e eficácia no processo de cura.

As meias de algodão são as mais indicadas para quem deseja prevenir ou tratar micoses. “Elas absorvem melhor o suor e permitem que a pele respire”, explica a dermatologista. Por isso, o ideal é evitar meias sintéticas, que retêm a umidade. “Também vale lembrar que meias muito grossas podem aquecer demais os pés e favorecer o suor. O ideal é equilibrar o tipo de tecido com o clima do dia”, conclui.

Risco maiores para pessoas com diabetes ou má circulação

Pessoas com diabetes ou má circulação estão mais vulneráveis. Nesses casos, a pele apresenta menor capacidade de defesa contra infecções, e as lesões podem evoluir de forma mais grave. Além disso, essas pessoas costumam ter sensibilidade reduzida nos pés, o que dificulta a percepção dos primeiros sinais da doença. Por isso, é essencial redobrar os cuidados com a higiene, inspecionar a pele dos pés regularmente e procurar um dermatologista ao menor sinal de alteração.