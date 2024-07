O Grupo Muffato anunciou que vai abrir sua 17ª unidade em Londrina, no Norte do Paraná. A nova loja, com 13 mil metros de área construída, ficará no bairro Terra Bonita e atenderá estrategicamente os moradores de condomínios residenciais localizados na região.

A loja terá área gourmet de alimentação, estacionamento gratuito e outras 12 operações comerciais de marcas parceiras dentro do conceito do Muffato Malls, com produtos e serviços diversos.

A estimativa do Grupo Muffato é gerar 550 novos empregos, sendo 350 diretos e 200 indiretos. A loja tem previsão de ser aberta no último trimestre de 2024.

Atualmente, o grupo atua com as bandeiras Super Muffato (varejo) e Max Atacadista (atacarejo) em 46 cidades do Paraná e de São Paulo, empregando cerca de 21 mil pessoas.

