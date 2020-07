O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nesta segunda-feira (6), aponta um acréscimo de 1.291 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, além de 25 novas mortes causadas pela Covid-19. O Paraná soma 32.411 infectados e 806 mortos desde o início da pandemia. Um total de 582 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), está ocupado em todo o estado, o que representa 71% das vagas ofertadas.

Já foram descartados 95.526 casos suspeitos e nesta segunda-feira, seguem em análise 6.163 amostras. O Paraná conta com 7.669 pacientes recuperados.

As novas vítimas do coronavírus no estado são 8 mulheres e 17 homens, com idades que variam de 17 a 91 anos. Os óbitos ocorreram entre 5 de junho e 6 de julho. Os pacientes que faleceram residiam em: Apucarana (1), Arapuã (1), Assaí (1), Campo Largo (1), Clevelândia (1), Colombo (2), Curitiba (2), Guaratuba (1), Londrina (1), Maringá (1), Paranaguá (2), Pinhais (1), Piraquara (1), Pontal do Paraná (1), Prudentópolis (1), Rolândia (2), São Jose dos Pinhais (2), Sarandi (1) e Toledo (2).