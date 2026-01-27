Multinacional de tecnologia indiana investirá R$ 200 milhões no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A multinacional indiana Tata Consultancy Services (TCS), líder global em serviços de TI, consultoria e soluções de negócios, vai investir R$ 200 milhões (US$ 37 milhões) na construção de um campus em Londrina, no Norte do Paraná. Presente na cidade há sete anos, onde fica o seu maior centro de operações no Brasil, o complexo deve ser concluído em 2027, com a perspectiva de gerar 1.600 empregos diretos.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (27/01), em cerimônia no Palácio Iguaçu, pelo governador Carlos Massa Ratinho, o CEO da TSC no Brasil, Bruno Rocha, o diretor-executivo de Sustentabilidade e Desenvolvimento de Negócios da TCS, François Dossa, e o prefeito de Londrina, Tiago Amaral.

O campus de última geração servirá como um hub estratégico, apoiando clientes de diversos setores no Brasil e na América Latina. Este é um dos maiores investimentos feitos pela TCS na América Latina.

“A TSC é a maior empresa de tecnologia do mundo e escolheu Londrina para ter a sede que vai atender a América Latina”, ressaltou Ratinho Junior. “São R$ 200 milhões investidos nesse grande complexo, que vai abrigar até 5 mil funcionários na área de programação e tecnologia”.

Maior multinacional em operação em Londrina, a TCS emprega atualmente cerca de 2.500 pessoas, operando em três prédios alugados. O novo campus, com uma área de 9 mil metros quadrados, contará com três instalações recém-construídas e certificação LEED Gold.

A nova instalação da TCS funcionará como um centro estratégico de colaboração e inovação, possibilitando a transformação dos negócios por meio de tecnologias como inteligência artificial, cibersegurança, soluções ERP, entre outras. “Somos uma das maiores empresas do mundo no setor de tecnologia e estamos crescendo bastante no Brasil. Já temos 2,5 mil empregados em Londrina, devemos chegar a 2,9 mil até maio, além desse prédio, que vai adicionar mais 1,6 mil profissionais”, disse Bruno Rocha.

Expansão da TCS em Londrina

Essa expansão estratégica, que inclui o desenvolvimento das competências da força de trabalho em tecnologias Google, AWS, SAP e Microsoft, impulsionará a inovação para clientes brasileiros e internacionais. Além disso, permitirá que eles cresçam em um ambiente de constante mudança, fortalecendo a visão da TCS de se tornar a maior empresa de serviços de tecnologia orientada por IA do mundo.

Como parte dessa visão, em janeiro, os escritórios da TCS em Londrina lançaram laboratórios de IA, implementando a iniciativa global tcsAI Fridays, um facilitador fundamental para acelerar a adoção da IA.

Com mais de 580 mil empregados espalhados em 55 países, a TCS atua no Brasil há mais de duas décadas, com operações em Londrina, São Paulo e Rio de Janeiro. A indiana atende mais de 200 clientes no país, em setores como bancos, seguros, mineração, saúde, manufatura, varejo e telecomunicações e é reconhecida como uma das melhores empregadoras do país há 10 anos consecutivos.

Em setembro de 2025, a empresa inaugurou seu primeiro TCS Pace Port em São Paulo, centro de pesquisa e inovação focado em Inteligência Artificial (IA) e tecnologias emergentes.