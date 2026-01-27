Aeroporto em Curitiba bate recorde com 33 mil voos em 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O cheirinho de combustível de aviação e o som característico de hélices e turbinas já fazem parte da rotina do bairro que empresta seu nome ao Aeroporto de Bacacheri. O aeródromo curitibano, exclusivamente dedicado à aviação geral e executiva, registrou em 2025 um total de 33.848 movimentos, entre pousos e decolagens, consolidando sua posição entre os mais ativos do país neste segmento.

Os números impressionam ainda mais quando analisados em perspectiva: entre 2022 e 2025, o crescimento acumulado foi de aproximadamente 47%, saltando de 23.021 operações para as atuais 33.848. Esse desempenho garantiu ao Bacacheri a 7ª posição no ranking nacional dos aeroportos com maior movimento, conforme relatório do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea).

A evolução tem sido constante nos últimos anos. Em 2023, o aeroporto contabilizou 30.482 pousos e decolagens, número que subiu para 32.252 em 2024, demonstrando uma tendência consistente de crescimento.

Diferente do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, o Bacacheri não opera voos comerciais regulares. Sua movimentação vem de táxi aéreo, aviação executiva, voos militares, serviços aeronáuticos especializados e operações de manutenção de aeronaves, consolidando-o como polo estratégico da aviação geral para todo o Brasil.

“Esse avanço é apoiado por investimentos como os cerca de R$ 30 milhões aplicados pela Motiva em 2024, voltados à ampliação da capacidade, segurança, iluminação e melhorias na infraestrutura. Nosso foco é seguir evoluindo para atender à demanda e fortalecer o papel estratégico do aeroporto para toda a sociedade paranaense”, explica Eduardo Schein, gerente do Aeroporto de Bacacheri.

A localização privilegiada, a apenas 7 km do centro de Curitiba, é outro trunfo do aeroporto, favorecendo sua utilização pelo setor empresarial e para voos de apoio à segurança pública e operações aeromédicas.

O Aeroporto do Bacacheri está sob administração da Motiva desde março de 2022 e é reconhecido como referência em operações não comerciais e suporte à aviação civil, figurando entre os dez mais movimentados do país nesta categoria.