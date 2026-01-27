Cratera em bairro de Curitiba obriga motoristas a invadir contramão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma cratera se abriu na esquina das ruas Paulo Kissula e Frederico Stadler Júnior, no bairro Capão da Imbuia. O problema ocorreu por causa da ausência de parte de uma das tubulações que passam sob o trecho. Uma das manilhas não estava conectada a outros pontos da rede, o que comprometeu a estrutura do solo.

De acordo com informações do Meio Dia Paraná, da RPC TV, a região já apresentava ocorrências semelhantes nos últimos meses. Com o tempo, a situação acabou se agravando. Embora esteja próxima à calçada, a cratera interfere diretamente no fluxo de pedestres e também no tráfego de veículos.

Para realizar a conversão no cruzamento, motoristas precisam invadir a contramão. A manobra acontece nas proximidades de uma lombada eletrônica instalada na Rua Paulo Kissula, o que aumenta o risco no local.

Segundo a Prefeitura de Curitiba, a previsão é de que o problema seja resolvido até sexta-feira (30/1).

A administração municipal informou que o conserto não foi concluído porque há necessidade de a Sanepar realizar reparos na tubulação localizada dentro da cratera. Enquanto essa etapa não é finalizada, o serviço da Prefeitura precisou ser temporariamente adiado.

