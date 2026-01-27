Atenção churrasqueiro! Anvisa manda recolher sal gourmet e mais outro produto

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), publicada nesta segunda-feira (26/1), determinou a retirada de dois produtos do mercado brasileiro. O primeiro é o pó para decoração da marca Sugar Art, fabricado pela Madi Comércio e Indústria de Artigos para Festas e Artesanatos Ltda.

Segundo a agência, estão suspensos a comercialização, a distribuição, a fabricação, a divulgação e o uso do produto. A medida foi adotada após análises apontarem a presença de materiais plásticos na composição, o que torna o item impróprio para consumo.

Outro produto alvo de ação fiscal é o Sal Grosso Iodado (Ervas Finas) da marca Globo, fabricado pela Brasisal Alimentos Ltda. A Anvisa também determinou a suspensão da comercialização, da distribuição e do consumo do item.

De acordo com a agência, a decisão atinge exclusivamente o lote 004/24 do sal grosso, com data de validade até 30 de outubro de 2026. O Laboratório Central de Saúde Pública do Rio de Janeiro reprovou o lote no teste de determinação de iodo.

“O iodo deve ser adicionado ao sal de cozinha para evitar a deficiência desse elemento no organismo, que pode levar ao bócio, caracterizado pelo aumento da tireoide. A falta de iodo também pode causar problemas no desenvolvimento do feto durante a gestação, entre outras complicações”, informou a Anvisa em comunicado.

A agência orienta que consumidores que já tenham adquirido o produto entrem em contato com a empresa por meio do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), pelo telefone 0800 585 0303.