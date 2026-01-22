Anvisa manda recolher chocolate Laka após erro grave na embalagem

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira (21/1), o recolhimento de um lote do chocolate branco Laka. Segundo a agência, o produto encontrado dentro da embalagem não correspondia ao rótulo. No lugar do chocolate tradicional, havia unidades do Laka Oreo.

Por conta do erro na embalagem, o rótulo passou a ser considerado incorreto. A falha envolve a lista de ingredientes e a ausência da declaração obrigatória sobre a presença de glúten. A irregularidade infringe normas legais de rotulagem e dispositivos previstos em leis e resoluções sanitárias.

Entre elas, está o decreto que estabelece a obrigatoriedade da informação sobre glúten nos rótulos. A inconsistência representa impacto direto na segurança do consumidor, especialmente para pessoas com restrições alimentares. Conforme a agência, a própria Lacta será responsável pelo recolhimento do produto.

A mesma resolução também determinou o recolhimento e a suspensão da comercialização, distribuição e uso do doce de leite em pedaços da marca São Benedito. O produto é fabricado pela JF Indústria Comércio de Doces e Laticínios Ltda e foi produzido em 25 de junho de 2025. As irregularidades foram identificadas durante fiscalização sanitária.

Segundo a Anvisa, o doce de leite não apresentava identificação do lote. Além disso, teve resultado insatisfatório no ensaio de determinação de ácido sórbico, conforme laudo emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal.

A ausência de informações obrigatórias e o descumprimento dos padrões legais motivaram a adoção das medidas preventivas. As ações seguem o que prevê a legislação sanitária vigente e têm como objetivo reduzir riscos à saúde dos consumidores.