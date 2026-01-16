Anvisa retira do mercado suplementos de origem duvidosa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Anvisa determinou, nesta sexta-feira (16/01), que todos os produtos em nome de Mayko Nikolas dos Santos Produtos Naturais (Nykax Produtos Naturais) sejam apreendidos. Assim, sua comercialização, distribuição, fabricação, importação, divulgação e consumo estão proibidos.

O motivo da proibição é que os itens têm origem desconhecida. Em 12 de novembro do ano passado, a Vigilância Sanitária tentou fazer uma inspeção no local, mas não conseguiu localizar a empresa – que é de Curitiba.

Além dos produtos da Nykax, outros suplementos entraram na mira do órgão regulador. Foi determinada a apreensão e proibição do suplemento alimentar em cápsulas Caralluma Fimbriata da marca Nutrisafe e do mesmo produto da marca Ita Ervas. A comercialização, distribuição, fabricação, divulgação e consumo desses itens também estão vetados.

A empresa responsável pelo suplemento da marca Ita Ervas é Messias Moreira Paes, que utiliza o nome fantasia Ita Ervas Produtos Naturais. Ela está irregular, pois já encerrou suas atividades por liquidação voluntária. Já o suplemento da marca Nutrisafe tem origem desconhecida.

De acordo com a Anvisa, estes produtos contêm ingredientes não permitidos em suplementos alimentares e fazem divulgação irregular, associando seu uso a benefícios funcionais e melhorias na saúde, sem qualquer comprovação científica.

A fiscalização também atingiu outro produto: a Nano Prata Frequenciada da empresa Fabiola Herrmann Teixeira da Silva – Bila Herrmann. Além do recolhimento, o item teve sua comercialização, distribuição, fabricação, divulgação e uso proibidos.

O produto tem composição não autorizada e seu uso não tem segurança comprovada. Além disso, falsos benefícios terapêuticos são atribuídos ao consumo, como: “Tem a capacidade de destruir o sistema enzimático de todos os tipos de vermes, fungos, vírus, protozoários e bactérias”.