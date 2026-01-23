Azeite de oliva, doce de leite e sal são reprovados pela Anvisa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O azeite de oliva extravirgem da marca Terra das Oliveiras entrou para a lista de produtos proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A decisão, publicada no Diário Oficial da União (DOU), determina a proibição total de comercialização, distribuição, fabricação e consumo do produto.

O motivo? Origem desconhecida. O azeite estava sendo vendido pela loja online Shopee e, segundo a Anvisa, a empresa que consta no rótulo como importadora – JJ-Comercial de Alimentos – já foi extinta.

Mas não foi só o azeite que entrou na mira da vigilância sanitária. O sal grosso da marca Marfim também sofreu restrições. Fabricado pela empresa M Gomes Praxedes, o lote 901124 foi reprovado no teste de teor de iodo, com resultado considerado insatisfatório. A determinação, também publicada no DOU, exige o recolhimento completo do lote.

Doce de leite com ácido sórbico

Completando a lista de produtos com problemas, o doce de leite em pedaços da marca São Benedito, produzido pela JF Indústria Comércio de Doces e Laticínios, não poderá ser comercializado, distribuído ou consumido. O produto, com data de fabricação de 25 de junho de 2025, não apresentava identificação de lote e foi reprovado no teste de ácido sórbico.

Vale lembrar que esse conservante tem a função importante de evitar que microrganismos causem a deterioração dos alimentos.

A Agência Brasil tentou contato com as empresas responsáveis pelas marcas Marfim e São Benedito, mas até o momento não houve manifestação sobre as decisões da Anvisa. Já a empresa responsável pela marca Terra das Oliveiras não foi localizada.