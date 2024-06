Mulher desaparecida no Paraná é encontrada com ajuda de sensor; VÍDEO

Uma mulher, que estava desaparecida desde a manhã de domingo (16), na área rural de Guaíra, região Oeste do estado, foi localizada na tarde de segunda-feira (17) graças à ajuda de um sensor de calor de um dos helicópteros que fazem parte do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas da Polícia Militar do Paraná (BPMOA).

O Falcão 13 se deslocou para a região onde a mulher desapareceu por volta das 17 horas de segunda-feira, em apoio às equipes do Corpo de Bombeiros Militar (4º GB) e do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron). A mulher teria saído de casa para colher milho em uma plantação próxima e não retornou mais para casa.

Durante a busca realizada pela aeronave do BPMOA, o sensor infravermelho térmico conseguiu localizar a mulher em meio a uma área de mata. Com o local exato onde a mulher se encontrada, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o ponto e localizou a vítima.

A mulher, de 55 anos, sofre de deficiência visual e intelectual e foi amparada pelos bombeiros militares assim que foi resgatada.

