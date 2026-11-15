Mpox no Paraná: quantos casos foram confirmados e o preocupa sobre a doença

A primeira morte do ano provocada por mpox foi confirmada neste sábado (14) no Rio de Janeiro. O Paraná está entre os dados do Brasil que já confirmaram casos da infecção neste ano. No entanto, o número ainda é baixo em comparação com os estados que concentram a maior parte dos registros.

Com 16 confirmações em 2026, o estado está distante dos registros de São Paulo e Rio de Janeiro, que lideram o levantamento nacional. Mesmo assim, a primeira morte pela doença neste ano reforça a importância de acompanhar a circulação do vírus e manter os cuidados para evitar a transmissão.

O óbito foi confirmado pela Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro. A vítima tinha entre 40 e 49 anos e apresentava uma doença imunossupressora preexistente. Ao todo, 21 estados e o Distrito Federal registraram casos de mpox em 2026, segundo dados do Ministério da Saúde.

São Paulo lidera a lista, com 409 confirmações, seguido pelo Rio de Janeiro, com 395. Santa Catarina aparece na sexta posição, com 24 casos.

Apesar dos novos registros, o cenário nacional é menos grave do que o observado durante o surto de 2022. Até 6 de novembro, o Brasil havia confirmado 832 casos e uma morte pela mpox. Naquele ano, foram 10,5 mil casos e 14 óbitos. As internações também caíram: passaram de 254 em 2022 para 54 em 2026.

Quais são os sintomas da mpox e como ocorre a transmissão?

A mpox é uma doença viral do mesmo gênero da varíola humana, mas geralmente menos letal. A transmissão para humanos ocorre principalmente pelo contato próximo com pessoas infectadas, inclusive com lesões na pele, ou pelo contato com objetos e materiais contaminados.

Os sintomas mais comuns são erupções ou lesões cutâneas, ínguas, febre, dor de cabeça, dores no corpo, calafrios e fraqueza. Pessoas com sinais compatíveis com a doença devem procurar uma unidade de saúde para avaliação e evitar contato próximo com outras pessoas.

Para reduzir o risco de transmissão, a orientação é não ter contato direto com pessoas com suspeita ou confirmação de mpox, higienizar as mãos, lavar roupas, toalhas e lençóis e limpar superfícies e objetos de uso frequente. Quem teve contato próximo com uma pessoa infectada também deve buscar orientação em um serviço de saúde.

Vacinação é destinada a grupos específicos

O Ministério da Saúde anunciou a aquisição de 25 mil doses da vacina contra a mpox, com previsão de entrega nas próximas três semanas. A quantidade foi ampliada em 5 mil doses por meio do Fundo Rotatório da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). O estoque nacional já abasteceu nove estados com 3.650 doses.

Como há escassez do imunizante no mercado mundial, a pasta também orientou a aplicação intradérmica em grupos específicos, estratégia que pode ampliar em até cinco vezes o número de pessoas vacinadas com a mesma quantidade de doses.

A vacinação pelo Sistema Único de Saúde (SUS) não é feita em massa e segue critérios de risco. O esquema prevê duas doses, com intervalo de 28 dias. A aplicação não ocorre nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), mas nos Centros de Referência de Imunização.