Rio de Janeiro registra primeira morte por mpox no Brasil em 2026

O estado do Rio de Janeiro confirmou a primeira morte por mpox do país em 2026. A vítima era da capital fluminense, mas não foram divulgados outros detalhes. A mpox é uma doença infecciosa causada pelo vírus MPXV, que provoca feridas na pele e mucosas, febre, dores de cabeça e no corpo. As informações são da Agência Brasil.

Até a última sexta-feira (13), a Secretaria de Saúde do Rio havia registrado 382 casos de pessoas infectadas pelo vírus em 2026. Do total, 124 ocorreram entre 1º de janeiro e 12 de setembro. A partir desta data, foram registrados outros 258 casos. A proporção de confirmações depois das notificações passou de 23,6% no primeiro período para 49,5% no segundo.

Pelo menos 55 pacientes precisaram de hospitalização. A idade média dos infectados é de 33,8 anos. O município do Rio de Janeiro concentra 71,2% dos registros estaduais.

Vacinação e públicos prioritários

No dia 8 de novembro, o Ministério da Saúde anunciou a aquisição de 25 mil doses da vacina contra a mpox, com previsão de entrega em três semanas. Segundo a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, mais de duas mil doses foram disponibilizadas para o estado. O esquema vacinal prevê duas doses, com intervalo de 28 dias entre elas.

A imunização é indicada para públicos específicos com maior risco: profissionais de laboratório que trabalham com o vírus, pessoas vivendo com HIV/Aids em situação de imunossupressão e indivíduos que tiveram contato direto de médio ou alto risco com pessoas suspeitas ou confirmadas para mpox.

Como prevenir e quando procurar atendimento

A principal orientação é evitar contato físico direto com pessoas que apresentem sinais suspeitos da infecção, especialmente lesões na pele ou nas mucosas. A quantidade de lesões varia de acordo com cada paciente e são mais frequentes no rosto, nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, mas podem surgir em qualquer parte do corpo, inclusive nos órgãos genitais.

O tratamento é feito com foco no alívio dos sintomas, na prevenção e no controle de possíveis complicações e na redução do risco de sequelas. A recomendação é procurar atendimento em uma unidade de saúde ao identificar lesões suspeitas, principalmente nas regiões genital, anal e oral ou em outras partes do corpo, mesmo na ausência de febre ou aumento dos gânglios linfáticos.