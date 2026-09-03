MP apura se doações a atingidos por tornado em Rio Bonito do Iguaçu foram desviadas

O Ministério Público do Paraná (MPPR) está investigando se houve desvio de bens e alimentos doados a moradores atingidos pelo tornado em Rio Bonito do Iguaçu, em novembro do ano passado. Na manhã desta quarta-feira (2), foram cumpridos mandados de busca e apreensão na Secretaria Municipal de Assistência Social e no barracão do Centro de Eventos do município, locais que foram usados para armazenar donativos destinados às famílias.

Em nota enviada à Tribuna do Paraná, a prefeitura do município informou que prestou e continuará prestando toda a colaboração necessária às autoridades competentes, garantindo acesso aos locais, documentos e informações solicitados no âmbito das diligências, mas que recebeu a operação com surpresa, “considerando que sempre prestou todas as informações necessárias ao Ministério Público e às demais autoridades”.

Leia a nota na íntegra:

“O Município prestou e continuará prestando toda a colaboração necessária às autoridades competentes, garantindo acesso aos locais, documentos e informações solicitados no âmbito das diligências.

A Administração Municipal ressalta que respeita integralmente a atuação independente das instituições de investigação e controle. Contudo, recebe a medida com surpresa, considerando que sempre prestou todas as informações necessárias ao Ministério Público e às demais autoridades competentes, atendendo às solicitações realizadas.

O Município reafirma que a destinação dos donativos foi realizada de forma correta e com o objetivo de acolher e atender as famílias que mais necessitavam naquele momento, e que eventuais divergências serão devidamente esclarecidas no decorrer da investigação.

Por fim, o Município reafirma seu compromisso com a transparência, a correta destinação dos donativos e dos recursos públicos, a proteção das famílias atingidas pelo tornado e a plena colaboração com as autoridades para que os fatos sejam devidamente esclarecidos.”

Tornado em Rio Bonito do Iguaçu

O tornado atingiu Rio Bonito do Iguaçu no dia 7 de novembro de 2025. Classificado na categoria 3 na escala Fujita, o fenômeno teve ventos que passaram dos 300 km/h, devastando a cidade.