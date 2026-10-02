Moro lidera 2º turno contra Sandro Alex, mas pesquisa aponta empate técnico

Um novo levantamento divulgado pelo instituto IRG Pesquisas nesta sexta-feira (2) mostra como está a disputa para o governo do Paraná a dois dias do primeiro turno das Eleições 2026.

Diferente de outras pesquisas eleitorais, a IRG apresenta a chapa completa aos entrevistados, com os nomes do candidato a governador e vice. No cenário estimulado de primeiro turno, Sergio Moro (PL) e Edson Vasconcelos (PL) aparecem com 40,6% das intenções de voto.

Sandro Alex (PSD) e Rafael Greca (MDB) têm 28,4%, enquanto Requião Filho (PDT) e Michele Caputo (Solidariedade) somam 23%. A margem de erro é de 2,83 pontos percentuais.

Nos cenários de segundo turno, Moro tem 44,1% contra 40,7% de Sandro Alex, resultado que configura empate técnico pela margem de erro. Contra Requião Filho, Moro marca 58,1%, ante 30%. Já Sandro Alex aparece com 54,4%, contra 27,3% de Requião Filho.

Pesquisa para o governo do Paraná em 2026

O levantamento apresentou um cenário espontâneo (quando os nomes dos concorrentes não são mostrados previamente ao eleitor) e um cenário estimulado (quando é apresentada uma lista com os candidatos na disputa) de primeiro turno com chapa completa, incluindo candidato a vice.

Moro é o mais citado na pesquisa espontânea

Sergio Moro (PL): 25,5%

Sandro Alex (PSD): 15,5%

Requião Filho (PDT): 14,1%

Ratinho Junior (PSD): 1,8%

Luiz França (Missão): 0,4%

Alexandre Curi (PSD): 0,3%

Tayná Miessa (UP): 0,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 3,6%

Não sabe/Não opinou: 38,7%

Moro e Vasconcelos lideram no cenário estimulado

Sérgio Moro (PL) e Edson Vasconcelos (PL): 40,6%

Sandro Alex (PSD) e Rafael Greca (MDB): 28,4%

Requião Filho (PDT) e Michele Caputo (Solidariedade): 23%

Luiz França (Missão) e João Adolfo (Missão): 0,4%

Tayná Miessa (UP) e William Araki (UP): 0,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 3,8%

Não sabe/Não opinou: 3,6%

*Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza) e Daiana Criminacio (Mobiliza), Adriano Funileiro (PCO) e Zé Carlos (PCO), Samuel de Mattos (PSTU) e Helena Figueiredo (PSTU) não pontuaram.

Segundo turno para governador do Paraná

O IRG Pesquisas simulou três cenários de segundo turno na disputa ao governo do Paraná, também com chapa completa.

Sergio Moro x Sandro Alex

Sergio Moro (PL) e Edson Vasconcelos (PL): 44,1%

Sandro Alex (PSD) e Rafael Greca (MDB): 40,7%

Ninguém/Branco/Nulo: 10,9%

Não sabe/Não opinou: 4,3%

Sergio Moro x Requião Filho

Sergio Moro (PL) e Edson Vasconcelos (PL): 58,1%

Requião Filho (PDT) e Michele Caputo (Solidariedade): 30%

Ninguém/Branco/Nulo: 7,3%

Não sabe/Não opinou: 4,6%

Sandro Alex x Requião Filho

Sandro Alex (PSD) e Rafael Greca (MDB): 54,4%

Requião Filho (PDT) e Michele Caputo (Solidariedade): 27,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 14,1%

Não sabe/Não opinou: 4,2

Metodologia: 1.200 entrevistados pelo IRG Pesquisas de 29 de setembro a 1º de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela TV Independência Ltda. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,83 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-04957/2026.