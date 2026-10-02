Moro lidera 2º turno contra Sandro Alex, mas pesquisa aponta empate técnico

Um novo levantamento divulgado pelo instituto IRG Pesquisas nesta sexta-feira (2) mostra como está a disputa para o governo do Paraná a dois dias do primeiro turno das Eleições 2026.
Diferente de outras pesquisas eleitorais, a IRG apresenta a chapa completa aos entrevistados, com os nomes do candidato a governador e vice. No cenário estimulado de primeiro turno, Sergio Moro (PL) e Edson Vasconcelos (PL) aparecem com 40,6% das intenções de voto.
Sandro Alex (PSD) e Rafael Greca (MDB) têm 28,4%, enquanto Requião Filho (PDT) e Michele Caputo (Solidariedade) somam 23%. A margem de erro é de 2,83 pontos percentuais.
Nos cenários de segundo turno, Moro tem 44,1% contra 40,7% de Sandro Alex, resultado que configura empate técnico pela margem de erro. Contra Requião Filho, Moro marca 58,1%, ante 30%. Já Sandro Alex aparece com 54,4%, contra 27,3% de Requião Filho.
Pesquisa para o governo do Paraná em 2026
O levantamento apresentou um cenário espontâneo (quando os nomes dos concorrentes não são mostrados previamente ao eleitor) e um cenário estimulado (quando é apresentada uma lista com os candidatos na disputa) de primeiro turno com chapa completa, incluindo candidato a vice.
Moro é o mais citado na pesquisa espontânea
- Sergio Moro (PL): 25,5%
- Sandro Alex (PSD): 15,5%
- Requião Filho (PDT): 14,1%
- Ratinho Junior (PSD): 1,8%
- Luiz França (Missão): 0,4%
- Alexandre Curi (PSD): 0,3%
- Tayná Miessa (UP): 0,1%
- Ninguém/Branco/Nulo: 3,6%
- Não sabe/Não opinou: 38,7%
Moro e Vasconcelos lideram no cenário estimulado
- Sérgio Moro (PL) e Edson Vasconcelos (PL): 40,6%
- Sandro Alex (PSD) e Rafael Greca (MDB): 28,4%
- Requião Filho (PDT) e Michele Caputo (Solidariedade): 23%
- Luiz França (Missão) e João Adolfo (Missão): 0,4%
- Tayná Miessa (UP) e William Araki (UP): 0,2%
- Ninguém/Branco/Nulo: 3,8%
- Não sabe/Não opinou: 3,6%
*Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza) e Daiana Criminacio (Mobiliza), Adriano Funileiro (PCO) e Zé Carlos (PCO), Samuel de Mattos (PSTU) e Helena Figueiredo (PSTU) não pontuaram.
Segundo turno para governador do Paraná
O IRG Pesquisas simulou três cenários de segundo turno na disputa ao governo do Paraná, também com chapa completa.
Sergio Moro x Sandro Alex
- Sergio Moro (PL) e Edson Vasconcelos (PL): 44,1%
- Sandro Alex (PSD) e Rafael Greca (MDB): 40,7%
- Ninguém/Branco/Nulo: 10,9%
- Não sabe/Não opinou: 4,3%
Sergio Moro x Requião Filho
- Sergio Moro (PL) e Edson Vasconcelos (PL): 58,1%
- Requião Filho (PDT) e Michele Caputo (Solidariedade): 30%
- Ninguém/Branco/Nulo: 7,3%
- Não sabe/Não opinou: 4,6%
Sandro Alex x Requião Filho
- Sandro Alex (PSD) e Rafael Greca (MDB): 54,4%
- Requião Filho (PDT) e Michele Caputo (Solidariedade): 27,3%
- Ninguém/Branco/Nulo: 14,1%
- Não sabe/Não opinou: 4,2
Metodologia: 1.200 entrevistados pelo IRG Pesquisas de 29 de setembro a 1º de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela TV Independência Ltda. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,83 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-04957/2026.