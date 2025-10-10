Metanol: Paraná descarta quatro casos de intoxicação e recebe novo antídoto

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) atualizou, nesta sexta-feira (10/10), as informações sobre os casos suspeitos e confirmados de intoxicação por metanol após ingestão de bebidas alcoólicas no estado.

A Sesa não registrou novos casos suspeitos de intoxicação por metanol e descartou quatro casos que estavam em análise: Maringá (homem de 27 anos), Toledo (homem de 27 anos) e dois em Curitiba (mulher de 17 anos e homem de 65 anos).

O Paraná segue com três casos diagnosticados, todos na capital. Dois pacientes (homens de 36 e 60 anos) permanecem internados com quadro estável. O paciente de 71 anos já recebeu alta.

A Sesa já havia descartado as notificações de Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Cruzeiro do Oeste, Piên e um caso de Curitiba (homem de 30 anos). Ao todo o Paraná registrou 12 notificações, sendo três confirmados, cinco descartados e quatro suspeitos.

“Importante frisar que nenhum caso novo entrou, confirmado por critério de diagnóstico, porém importante frisar que chegaram ao paraná os 84 frascos do fomepizol que vão ficar no Cemepar e nos próximos dias vamos fazer a descentralização de parte deste estoque. O trabalho não para e seguimos informando a população sempre de forma transparente”, disse o secretário da Saúde, Beto Preto.

Antídoto usado em casos de contaminação por metanol

A Secretaria recebeu do Ministério da Saúde, nesta sexta-feira (10/10), 84 frascos de fomepizol, que também é um antídoto utilizado no tratamento de intoxicação por metanol. Os insumos estão alocados no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) e serão descentralizados em momento oportuno. A Sesa realizou a compra de 424 ampolas de etanol farmacêutico, que já está sendo utilizado no tratamento de intoxicações por metanol. O quantitativo deve ser entregue na próxima semana. O Ministério da Saúde enviou ao Paraná 360 ampolas deste antídoto.

Três pacientes do Paraná já receberam o etanol farmacêutico como antídoto. O produto é encaminhado diretamente ao hospital que está atendendo o caso notificado pelo Estado ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) nacional.

Cada paciente é avaliado individualmente, com base em critérios clínicos e laboratoriais, para definir a quantidade necessária de antídoto. Agora com um novo medicamento, a avaliação definirá qual antídoto o paciente irá receber.

O que fazer em caso de suspeita de contaminação

A Sesa orienta que, em casos de sintomas, os pacientes devem procurar um serviço de saúde imediatamente. Todos os casos suspeitos de intoxicação por metanol devem ser reportados e discutidos com um dos quatro Centros de Informação e Assistência Toxicológica do Paraná, que vão orientar sobre a conduta clínica e notificar imediatamente a Sesa por meio da Rede CIATox do Paraná.

CIATox Curitiba: 0800 041 0148

CIATox Londrina: (43) 3371-2244

CIATox Maringá: (44) 3011-9127

CIATox Cascavel: (45) 3321-5261

Medidas de prevenção

A Sesa orienta alguns cuidados ao consumir bebidas alcoólicas:

Compre apenas de locais confiáveis e desconfie de preços muito baixos.

Verifique se o líquido está limpo e se o lacre da garrafa está intacto.

Rótulos tortos, borrados ou com erros podem indicar falsificação.

Confira se a embalagem tem o registro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que garante a fiscalização da produção.

Em bebidas destiladas, veja se há o selo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que indica que o produto passou pela inspeção oficial.

Estabelecimentos devem exigir nota fiscal dos fornecedores para garantir a origem das bebidas.

Em caso de suspeita de intoxicação, procure atendimento médico imediatamente.