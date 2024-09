Menino paranaense morre com o pai após bombardeio no Líbano

O Itamaraty confirmou nesta quarta-feira (25) a morte de um adolescente brasileiro e de seu pai, no Líbano, em meio a bombardeios de Israel contra o Hezbollah, na região do Vale do Beqaa. A embaixada brasileira já está em contato e prestando apoio à família, que é de Foz do Iguaçu, região oeste do Paraná, cidade em que o menino que tinha 15 anos nasceu.

De acordo com o Ministério de Relações Exteriores (MRE), o jovem Ali Kamal Abdallah, de 15 anos, e seu pai Kamal Hussein Abdallah, de 64 anos, que era libanês e tinha nacionalidade paraguaia, morreram vítimas de uma explosão que atingiu a cidade de Kelya.

Informações da família relatam que o adolescente tinha se mudado para o Líbano com o pai e dois irmãos que devem voltar ao Brasil depois do ocorrido.

Os bombardeios israelenses no Líbano se intensificaram nos últimos dias. Uma série de ataques, que já deixou centenas de mortos e quase 2.000 feridos desestabilizou ainda mais a região, já abalada pelo conflito na Faixa de Gaza.

Manda pra Tribuna!

