Rodovias

Menino de 7 anos morre em acidente na PR-493 após passar dia na casa da avó

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 29/08/26 10h45
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Fotografia em ambiente natural mostrando um carro vermelho capotado de lado em uma ribanceira. O veículo está inclinado entre a vegetação densa e troncos de árvores, com uma das rodas virada para cima. Em primeiro plano, há grama verde alta cobrindo a base do barranco, e ao fundo, diversas árvores e folhagens cobrem toda a cena.
Guilherme Trindade morreu a menos de 25 km do destino final. Foto: Colaboração Informativo Verê/RPC TV. Imagem melhorada com IA.

Um menino de sete anos morreu nesta sexta-feira (28) após o carro em que estava com a família sair da pista e bater contra uma árvore às margens da PR-493, em Verê, no Sudoeste do Paraná. O acidente aconteceu no quilômetro 46 da rodovia, a menos de 25 quilômetros do destino final da família.

A vítima foi identificada como Guilherme Trindade. Ele voltava de uma visita à casa da avó, em Quedas do Iguaçu, acompanhado do pai e do irmão, de quatro anos. A família seguia para Itapejara d’Oeste, onde morava, cidade localizada a cerca de 100 quilômetros de Quedas do Iguaçu.

O acidente aconteceu quando o veículo já estava próximo do destino. Por circunstâncias que ainda serão investigadas, o motorista perdeu o controle do carro, que saiu da pista e atingiu uma árvore às margens da rodovia.

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Segundo informações divulgadas pelo Bom Dia Sábado, da RPC, afiliada da Rede Globo no Paraná, o pai e o irmão de Guilherme foram socorridos após a batida. O menino, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos outros ocupantes do veículo.

O sepultamento de Guilherme ocorreu na manhã deste sábado (29), na Capela São Sebastião, em Quedas do Iguaçu.

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