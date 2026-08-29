Paraná se aproxima dos 12 milhões de habitantes; Curitiba está entre as 10 capitais mais populosas

O Paraná chegou a 11.952.456 habitantes em 2026, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada nesta sexta-feira (28). O número representa crescimento de 0,52% em relação à estimativa de 2025 e coloca o estado como o quinto mais populoso do país.

No Brasil, a população estimada chegou a 214.211.951 habitantes, com crescimento de 0,37% em relação ao ano anterior e concentração de 14,7% dos habitantes na região Sul. Segundo o IBGE, as 27 capitais concentram uma população de 49,4 milhões de habitantes, o equivalente a 23,1% da população total.

O estudo aponta que a população do país cresce em um ritmo cada vez menor: de 2024 para 2025, o crescimento foi de 0,39% e, de 2025 para 2026, de 0,37%.

Curitiba é a oitava capital mais populosa

Com 1.832.183 habitantes, Curitiba é a oitava capital mais populosa e teve um crescimento de 0,08% em relação a 2025. Ela está entre as 15 cidades brasileiras com mais de 1 milhão de habitantes; juntas, elas reúnem 20% da população do país.

Os municípios com essa faixa de população listados pelo IBGE são:

São Paulo (SP) – 11.911.337 habitantes;

Rio de Janeiro (RJ) – 6.731.133 habitantes;

Brasília (DF) – 3.009.996 habitantes;

Fortaleza (CE) – 2.582.360 habitantes;

Salvador (BA) – 2.559.945 habitantes;

Belo Horizonte (MG) – 2.415.451 habitantes;

Manaus (AM) – 2.327.101 habitantes;

Curitiba (PR) – 1.832.183 habitantes;

Recife (PE) – 1.588.983 habitantes;

Goiânia (GO) – 1.511.709 habitantes;

Belém (PA) – 1.396.157 habitantes;

Porto Alegre (RS) – 1.388.791 habitantes;

Guarulhos (SP) – 1.351.284 habitantes;

Campinas (SP) – 1.189.761 habitantes;

São Luís (MA) – 1.090.229 habitantes.

População de outras cidades do Paraná

Cidades paranaenses aparecem em outros recortes do levantamento. Entre os municípios brasileiros com mais de 500 mil habitantes que não são capitais, Londrina aparece com 584.465 habitantes.

Já entre os municípios menos populosos do país, Nova Aliança do Ivaí tem população estimada em 1.316 habitantes, enquanto Jardim Olinda tem 1.345 moradores. Os dois ficam no Noroeste do estado.

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Os dados do estudo Estimativas da População têm como data de referência o dia 1º de julho de 2026. Eles estão entre os parâmetros usados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para calcular o Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de servirem de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.