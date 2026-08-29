Paraná tem cidades sob risco de tempestade neste fim de semana; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de perigo de tempestade para 341 municípios do Paraná. Os avisos indicam possibilidade de chuva forte, ventos intensos e queda de granizo neste fim de semana.

O Inmet alerta para o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos e alagamentos, e recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores em caso de rajadas de vento nem estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, devido ao risco de queda e descargas elétricas.

Neste sábado (29), a previsão é de queda de granizo entre o sul do Paraná e o norte do Rio Grande do Sul. No oeste e centro-sul do Paraná, podem ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. Já no norte do estado, a previsão é de céu nublado, mas sem chuva.

No domingo (30), há possibilidade de granizo entre o oeste e o sul do estado. Nessas áreas e no leste ocorrem pancadas de chuva com trovoadas e, no norte, chuvas isoladas.

Veja os municípios inclusos no aviso de perigo de tempestade no fim de semana:

Adrianópolis

Agudos do Sul

Almirante Tamandaré

Altamira do Paraná

Altônia Alto Paraíso

Alto Paraná

Alto Piquiri

Amaporã

Ampére

Anahy

Ângulo

Antonina

Antônio Olinto

Apucarana

Arapongas

Arapoti

Arapuã

Araruna

Araucária

Ariranha do Ivaí

Assaí

Assis Chateaubriand

Astorga

Atalaia

Balsa Nova

Barbosa Ferraz

Barracão

Bela Vista da Caroba

Bituruna

Boa Esperança

Boa Esperança do Iguaçu

Boa Ventura de São Roque

Boa Vista da Aparecida

Bocaiúva do Sul

Bom Jesus do Sul

Bom Sucesso

Bom Sucesso do Sul

Borrazópolis

Braganey

Brasilândia do Sul

Cafelândia

Cafezal do Sul

Califórnia

Cambé

Cambira

Campina da Lagoa

Campina do Simão

Campina Grande do Sul

Campo Bonito

Campo do Tenente

Campo Largo

Campo Magro

Campo Mourão

Cândido de Abreu

Candói

Cantagalo

Capanema

Capitão Leônidas Marques

Carambeí

Cascavel

Castro

Catanduvas

Cerro Azul

Céu Azul

Chopinzinho

Cianorte

Cidade Gaúcha

Clevelândia

Colombo

Congonhinhas

Contenda

Corbélia

Coronel Domingos Soares

Coronel Vivida

Corumbataí do Sul

Cruzeiro do Iguaçu

Cruzeiro do Oeste

Cruzeiro do Sul

Cruz Machado

Cruzmaltina

Curitiba

Curiúva

Diamante D’Oeste

Diamante do Norte

Diamante do Sul

Dois Vizinhos

Douradina

Doutor Camargo

Doutor Ulysses

Enéas Marques

Engenheiro Beltrão

Entre Rios do Oeste

Esperança Nova

Espigão Alto do Iguaçu

Farol

Faxinal

Fazenda Rio Grande

Fênix

Fernandes Pinheiro

Figueira

Floraí

Flor da Serra do Sul

Floresta

Flórida

Formosa do Oeste

Foz do Iguaçu

Foz do Jordão

Francisco Alves

Francisco Beltrão

General Carneiro

Godoy Moreira

Goioerê

Goioxim

Grandes Rios

Guaíra

Guairaçá

Guamiranga

Guaporema

Guaraniaçu

Guarapuava

Guaraqueçaba

Guaratuba

Honório Serpa

Ibaiti

Ibema

Icaraíma

Iguaraçu

Iguatu

Imbaú

Imbituva

Inácio Martins

Indianópolis

Ipiranga

Iporã

Iracema do Oeste

Irati

Iretama

Itaipulândia

Itambé

Itapejara d’Oeste

Itaperuçu

Itaúna do Sul

Ivaí

Ivaiporã

Ivaté

Ivatuba

Jaguapitã

Jaguariaíva

Jandaia do Sul

Janiópolis

Japurá

Jardim Alegre

Jesuítas

Juranda

Jussara

Kaloré

Lapa

Laranjal

Laranjeiras do Sul

Lidianópolis

Lindoeste

Loanda

Lobato

Londrina

Luiziana

Lunardelli

Mallet

Mamborê

Mandaguaçu

Mandaguari

Mandirituba

Manfrinópolis

Mangueirinha

Manoel Ribas

Marechal Cândido Rondon

Maria Helena

Marialva

Marilândia do Sul

Marilena

Mariluz

Maringá

Mariópolis

Maripá

Marmeleiro

Marquinho

Marumbi

Matelândia

Matinhos

Mato Rico

Mauá da Serra

Medianeira

Mercedes

Mirador

Missal

Moreira Sales

Morretes

Munhoz de Melo

Nova Aliança do Ivaí

Nova Aurora

Nova Cantu

Nova Esperança

Nova Esperança do Sudoeste

Nova Laranjeiras

Nova Londrina

Nova Olímpia

Nova Prata do Iguaçu

Nova Santa Bárbara

Nova Santa Rosa

Nova Tebas

Novo Itacolomi

Ortigueira

Ourizona

Ouro Verde do Oeste

Paiçandu

Palmas

Palmeira

Palmital

Palotina

Paraíso do Norte

Paranacity

Paranaguá

Paranavaí

Pato Bragado

Pato Branco

Paula Freitas

Paulo Frontin

Peabiru

Perobal

Pérola

Pérola d’Oeste

Piên

Pinhais

Pinhal de São Bento

Pinhão

Piraí do Sul

Piraquara

Pitanga

Pitangueiras

Planaltina do Paraná

Planalto

Ponta Grossa

Pontal do Paraná

Porto Amazonas

Porto Barreiro

Porto Rico

Porto Vitória

Pranchita

Presidente Castelo Branco

Prudentópolis

Quarto Centenário

Quatro Barras

Quatro Pontes

Quedas do Iguaçu

Querência do Norte

Quinta do Sol

Quitandinha

Ramilândia

Rancho Alegre D’Oeste

Realeza

Rebouças

Renascença

Reserva

Reserva do Iguaçu

Rio Azul

Rio Bom

Rio Bonito do Iguaçu

Rio Branco do Ivaí

Rio Branco do Sul

Rio Negro

Rolândia

Roncador

Rondon

Rosário do Ivaí

Sabáudia

Salgado Filho

Salto do Lontra

Santa Cecília do Pavão

Santa Cruz de Monte Castelo

Santa Fé

Santa Helena

Santa Isabel do Ivaí

Santa Izabel do Oeste

Santa Lúcia

Santa Maria do Oeste

Santa Mônica

Santa Tereza do Oeste

Santa Terezinha de Itaipu

Santo Antônio do Paraíso

Santo Antônio do Sudoeste

São Carlos do Ivaí

São Jerônimo da Serra

São João

São João do Caiuá

São João do Ivaí

São João do Triunfo

São Jorge d’Oeste

São Jorge do Ivaí

São Jorge do Patrocínio

São José das Palmeiras

São José dos Pinhais

São Manoel do Paraná

São Mateus do Sul

São Miguel do Iguaçu

São Pedro do Iguaçu

São Pedro do Ivaí

São Pedro do Paraná

São Tomé

Sapopema

Sarandi

Saudade do Iguaçu

Sengés

Serranópolis do Iguaçu

Sulina

Tamarana

Tamboara

Tapejara

Tapira

Teixeira Soares

Telêmaco Borba

Terra Boa

Terra Rica

Terra Roxa

Tibagi

Tijucas do Sul

Toledo

Três Barras do Paraná

Tunas do Paraná

Tuneiras do Oeste

Tupãssi

Turvo

Ubiratã

Umuarama

União da Vitória

Uniflor

Ventania

Vera Cruz do Oeste

Verê

Virmond

Vitorino

Xambrê