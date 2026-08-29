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Paraná tem cidades sob risco de tempestade neste fim de semana; veja lista

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Raisa Toledo - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 29/08/26 09h43
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Tempestades retornam ao Paraná no fim de semana e amplitude térmica fica mais aparente
Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de perigo de tempestade para 341 municípios do Paraná. Os avisos indicam possibilidade de chuva forte, ventos intensos e queda de granizo neste fim de semana.

O Inmet alerta para o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos e alagamentos, e recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores em caso de rajadas de vento nem estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, devido ao risco de queda e descargas elétricas.

Neste sábado (29), a previsão é de queda de granizo entre o sul do Paraná e o norte do Rio Grande do Sul. No oeste e centro-sul do Paraná, podem ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. Já no norte do estado, a previsão é de céu nublado, mas sem chuva.

No domingo (30), há possibilidade de granizo entre o oeste e o sul do estado. Nessas áreas e no leste ocorrem pancadas de chuva com trovoadas e, no norte, chuvas isoladas.

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Veja os municípios inclusos no aviso de perigo de tempestade no fim de semana:

  • Adrianópolis
  • Agudos do Sul
  • Almirante Tamandaré
  • Altamira do Paraná
  • Altônia Alto Paraíso
  • Alto Paraná
  • Alto Piquiri
  • Amaporã
  • Ampére
  • Anahy
  • Ângulo
  • Antonina
  • Antônio Olinto
  • Apucarana
  • Arapongas
  • Arapoti
  • Arapuã
  • Araruna
  • Araucária
  • Ariranha do Ivaí
  • Assaí
  • Assis Chateaubriand
  • Astorga
  • Atalaia
  • Balsa Nova
  • Barbosa Ferraz
  • Barracão
  • Bela Vista da Caroba
  • Bituruna
  • Boa Esperança
  • Boa Esperança do Iguaçu
  • Boa Ventura de São Roque
  • Boa Vista da Aparecida
  • Bocaiúva do Sul
  • Bom Jesus do Sul
  • Bom Sucesso
  • Bom Sucesso do Sul
  • Borrazópolis
  • Braganey
  • Brasilândia do Sul
  • Cafelândia
  • Cafezal do Sul
  • Califórnia
  • Cambé
  • Cambira
  • Campina da Lagoa
  • Campina do Simão
  • Campina Grande do Sul
  • Campo Bonito
  • Campo do Tenente
  • Campo Largo
  • Campo Magro
  • Campo Mourão
  • Cândido de Abreu
  • Candói
  • Cantagalo
  • Capanema
  • Capitão Leônidas Marques
  • Carambeí
  • Cascavel
  • Castro
  • Catanduvas
  • Cerro Azul
  • Céu Azul
  • Chopinzinho
  • Cianorte
  • Cidade Gaúcha
  • Clevelândia
  • Colombo
  • Congonhinhas
  • Contenda
  • Corbélia
  • Coronel Domingos Soares
  • Coronel Vivida
  • Corumbataí do Sul
  • Cruzeiro do Iguaçu
  • Cruzeiro do Oeste
  • Cruzeiro do Sul
  • Cruz Machado
  • Cruzmaltina
  • Curitiba
  • Curiúva
  • Diamante D’Oeste
  • Diamante do Norte
  • Diamante do Sul
  • Dois Vizinhos
  • Douradina
  • Doutor Camargo
  • Doutor Ulysses
  • Enéas Marques
  • Engenheiro Beltrão
  • Entre Rios do Oeste
  • Esperança Nova
  • Espigão Alto do Iguaçu
  • Farol
  • Faxinal
  • Fazenda Rio Grande
  • Fênix
  • Fernandes Pinheiro
  • Figueira
  • Floraí
  • Flor da Serra do Sul
  • Floresta
  • Flórida
  • Formosa do Oeste
  • Foz do Iguaçu
  • Foz do Jordão
  • Francisco Alves
  • Francisco Beltrão
  • General Carneiro
  • Godoy Moreira
  • Goioerê
  • Goioxim
  • Grandes Rios
  • Guaíra
  • Guairaçá
  • Guamiranga
  • Guaporema
  • Guaraniaçu
  • Guarapuava
  • Guaraqueçaba
  • Guaratuba
  • Honório Serpa
  • Ibaiti
  • Ibema
  • Icaraíma
  • Iguaraçu
  • Iguatu
  • Imbaú
  • Imbituva
  • Inácio Martins
  • Indianópolis
  • Ipiranga
  • Iporã
  • Iracema do Oeste
  • Irati
  • Iretama
  • Itaipulândia
  • Itambé
  • Itapejara d’Oeste
  • Itaperuçu
  • Itaúna do Sul
  • Ivaí
  • Ivaiporã
  • Ivaté
  • Ivatuba
  • Jaguapitã
  • Jaguariaíva
  • Jandaia do Sul
  • Janiópolis
  • Japurá
  • Jardim Alegre
  • Jesuítas
  • Juranda
  • Jussara
  • Kaloré
  • Lapa
  • Laranjal
  • Laranjeiras do Sul
  • Lidianópolis
  • Lindoeste
  • Loanda
  • Lobato
  • Londrina
  • Luiziana
  • Lunardelli
  • Mallet
  • Mamborê
  • Mandaguaçu
  • Mandaguari
  • Mandirituba
  • Manfrinópolis
  • Mangueirinha
  • Manoel Ribas
  • Marechal Cândido Rondon
  • Maria Helena
  • Marialva
  • Marilândia do Sul
  • Marilena
  • Mariluz
  • Maringá
  • Mariópolis
  • Maripá
  • Marmeleiro
  • Marquinho
  • Marumbi
  • Matelândia
  • Matinhos
  • Mato Rico
  • Mauá da Serra
  • Medianeira
  • Mercedes
  • Mirador
  • Missal
  • Moreira Sales
  • Morretes
  • Munhoz de Melo
  • Nova Aliança do Ivaí
  • Nova Aurora
  • Nova Cantu
  • Nova Esperança
  • Nova Esperança do Sudoeste
  • Nova Laranjeiras
  • Nova Londrina
  • Nova Olímpia
  • Nova Prata do Iguaçu
  • Nova Santa Bárbara
  • Nova Santa Rosa
  • Nova Tebas
  • Novo Itacolomi
  • Ortigueira
  • Ourizona
  • Ouro Verde do Oeste
  • Paiçandu
  • Palmas
  • Palmeira
  • Palmital
  • Palotina
  • Paraíso do Norte
  • Paranacity
  • Paranaguá
  • Paranavaí
  • Pato Bragado
  • Pato Branco
  • Paula Freitas
  • Paulo Frontin
  • Peabiru
  • Perobal
  • Pérola
  • Pérola d’Oeste
  • Piên
  • Pinhais
  • Pinhal de São Bento
  • Pinhão
  • Piraí do Sul
  • Piraquara
  • Pitanga
  • Pitangueiras
  • Planaltina do Paraná
  • Planalto
  • Ponta Grossa
  • Pontal do Paraná
  • Porto Amazonas
  • Porto Barreiro
  • Porto Rico
  • Porto Vitória
  • Pranchita
  • Presidente Castelo Branco
  • Prudentópolis
  • Quarto Centenário
  • Quatro Barras
  • Quatro Pontes
  • Quedas do Iguaçu
  • Querência do Norte
  • Quinta do Sol
  • Quitandinha
  • Ramilândia
  • Rancho Alegre D’Oeste
  • Realeza
  • Rebouças
  • Renascença
  • Reserva
  • Reserva do Iguaçu
  • Rio Azul
  • Rio Bom
  • Rio Bonito do Iguaçu
  • Rio Branco do Ivaí
  • Rio Branco do Sul
  • Rio Negro
  • Rolândia
  • Roncador
  • Rondon
  • Rosário do Ivaí
  • Sabáudia
  • Salgado Filho
  • Salto do Lontra
  • Santa Cecília do Pavão
  • Santa Cruz de Monte Castelo
  • Santa Fé
  • Santa Helena
  • Santa Isabel do Ivaí
  • Santa Izabel do Oeste
  • Santa Lúcia
  • Santa Maria do Oeste
  • Santa Mônica
  • Santa Tereza do Oeste
  • Santa Terezinha de Itaipu
  • Santo Antônio do Paraíso
  • Santo Antônio do Sudoeste
  • São Carlos do Ivaí
  • São Jerônimo da Serra
  • São João
  • São João do Caiuá
  • São João do Ivaí
  • São João do Triunfo
  • São Jorge d’Oeste
  • São Jorge do Ivaí
  • São Jorge do Patrocínio
  • São José das Palmeiras
  • São José dos Pinhais
  • São Manoel do Paraná
  • São Mateus do Sul
  • São Miguel do Iguaçu
  • São Pedro do Iguaçu
  • São Pedro do Ivaí
  • São Pedro do Paraná
  • São Tomé
  • Sapopema
  • Sarandi
  • Saudade do Iguaçu
  • Sengés
  • Serranópolis do Iguaçu
  • Sulina
  • Tamarana
  • Tamboara
  • Tapejara
  • Tapira
  • Teixeira Soares
  • Telêmaco Borba
  • Terra Boa
  • Terra Rica
  • Terra Roxa
  • Tibagi
  • Tijucas do Sul
  • Toledo
  • Três Barras do Paraná
  • Tunas do Paraná
  • Tuneiras do Oeste
  • Tupãssi
  • Turvo
  • Ubiratã
  • Umuarama
  • União da Vitória
  • Uniflor
  • Ventania
  • Vera Cruz do Oeste
  • Verê
  • Virmond
  • Vitorino
  • Xambrê

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