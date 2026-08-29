Aneel mantém bandeira amarela na conta de luz em setembro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu manter a bandeira tarifária amarela para setembro. Com isso, os consumidores continuam pagando uma taxa adicional de R$ 1,88 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos na conta de luz. A bandeira amarela está em vigor desde maio de 2026.

A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (28). Segundo a Aneel, a medida reflete condições menos favoráveis de geração de energia no país, com necessidade de usar fontes de geração com custos mais elevados por causa do tempo seco.

Agência pede uso consciente de energia

A Aneel reforçou a importância do uso consciente da energia elétrica. Pequenas mudanças de hábito podem ajudar a reduzir o consumo e controlar os gastos com a conta de luz, informou a agência.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 para indicar aos consumidores os custos da geração de energia no Brasil. As bandeiras são definidas de acordo com a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis e o acionamento de fontes de geração mais caras, como as termelétricas.

Valores das bandeiras tarifárias

A bandeira verde não tem nenhum acréscimo na conta. A bandeira amarela adiciona R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. Já a bandeira vermelha tem dois patamares: o patamar 1 acrescenta R$ 4,46 a cada 100 kWh, e o patamar 2 adiciona R$ 7,87 a cada 100 kWh.