Megaoperação contra o crime organizado mobiliza 1000 policiais no PR e mais 3 estados

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou na manhã desta segunda-feira (15) a Operação Panóptico, com o cumprimento de 304 mandados de prisão e 255 de busca e apreensão contra, em sua maioria, integrantes de organizações criminosas que têm atuação nacional. No Paraná, os mandados foram executados em 34 municípios.

A megaoperação ocorre no Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul para reunir provas, identificar envolvidos e tentar interromper a atuação da facção criminosa, que mantém atividades dentro e fora dos presídios.

Estima-se que até o fim da operação cerca de 300 pessoas podem ser presas. Destes mandados, 176 envolvem pessoas que já estão presas e outros 128 estão em liberdade.

Operação mobiliza mil policiais

A operação foi coordenada pelo Ministério Público do Paraná em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do estado. Participaram cerca de mil agentes de diferentes forças de segurança, distribuídos em 204 equipes.

Segundo o Gaeco, parte das ordens judiciais foi cumprida dentro de unidades prisionais. Ao todo, 176 mandados de prisão e 92 de busca e apreensão tiveram como alvo pessoas que já estavam presas.

No Paraná, os mandados foram executados em 34 municípios, entre eles Curitiba, Maringá, Londrina, Cascavel, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Paranavaí, Umuarama, Guarapuava e São José dos Pinhais.

Investigações avançam em todo o Paraná

As investigações começaram no fim do ano passado e envolveram os dez núcleos do Gaeco no estado. De acordo com o Ministério Público, o objetivo é responsabilizar integrantes da facção, reunir novas provas e esclarecer possíveis crimes relacionados ao grupo.

Além do Paraná, houve cumprimento de mandados em Joinville (SC), Naviraí (MS), Bauru (SP) e Itapecerica da Serra (SP).

Operação Panóptico

O nome da operação faz referência ao termo “panóptico”, usado para descrever um sistema de vigilância permanente, em que uma grande área pode ser observada a partir de um único ponto. A ação integra uma mobilização nacional coordenada pelo Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC), que reúne Ministérios Públicos e forças de segurança de todo o país.