Trânsito em Curitiba: Instalação de vigas gigantes em novo viaduto gera desvios em 3 bairros hoje

Motoristas e pedestres que circulam pela região leste de Curitiba precisam redobrar a atenção a partir desta segunda-feira (15/6). O transporte e o lançamento de supervigas para a construção do novo Viaduto Curitiba-Pinhais vão provocar bloqueios totais e desvios importantes nos bairros Tarumã, Bairro Alto e Capão da Imbuia.

As intervenções ocorrem no período diurno e exigem rotas alternativas em vias de grande fluxo. No Capão Raso, obras do Novo Inter 2 também interditam totalmente uma rua principal.

Alterações para esta segunda-feira (15/06)

Bloqueios

Avenida Victor Ferreira do Amaral (Tarumã / Bairro Alto / Capão da Imbuia): Bloqueio total em ambos os sentidos no cruzamento com a Rua Hayton da Silva Pereira, das 9h às 17h. A interrupção é necessária para a movimentação das vigas do novo viaduto. O motorista deve utilizar a Rua Hayton da Silva Pereira como rota principal de desvio para os bairros Capão da Imbuia e Pinhais. Agentes de trânsito orientam o local.

Entorno da Rua Paulo Kissula (Tarumã / Bairro Alto / Capão da Imbuia): Bloqueio total das 9h às 17h na rotatória que conecta as ruas Edson Zacarias Cordeiro e Guilherme Weiss. Durante a passagem das estruturas, ficam proibidos o acesso de veículos e o estacionamento entre a rotatória e a Avenida Victor Ferreira do Amaral.

Rua Delouds Zilio Homann (Tarumã / Bairro Alto / Capão da Imbuia): Bloqueio total de acesso para a Rua Paulo Kissula, das 9h às 17h.

Ruas Marechal José Agostinho dos Santos e Raul Caron (Tarumã / Bairro Alto / Capão da Imbuia): Bloqueio total a partir da Rua Pastor Manoel Virgínio dos Santos até a Rua Paulo Kissula, das 9h às 17h. O acesso à Avenida Victor Ferreira do Amaral será restrito apenas para moradores e atendimento ao comércio local.

Obras em Curitiba complicam o trânsito

Rua Professor João Mazzarotto (Capão Raso): Bloqueio total ao trânsito a partir das 9h para o início dos trabalhos de requalificação viária do Novo Inter 2. A interdição começa no cruzamento com a Rua Santa Regina e avançará de forma gradativa (trecho a trecho) em direção à Rua Antônio de Freitas Barbosa. O acesso para moradores e comerciantes está garantido. Para o motorista em geral, a alternativa de desvio é utilizar a Rua João Marquesi.

Atenção na Linha Verde: Lembramos aos leitores que continuam ativos os bloqueios parciais na Linha Verde, na altura do Complexo Tarumã. O trecho apresenta redução de faixas de rolamento em ambos os sentidos, gerando lentidão nos horários de maior movimento.