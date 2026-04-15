MDB oficializa pré-candidaturas de Rafael Greca ao governo e Alvaro Dias ao Senado

O partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB) oficializou, nesta quarta-feira (15/04), a pré-candidatura de Rafael Greca ao Governo do Paraná e de Alvaro Dias ao Senado.

Um vídeo do anúncio foi publicado nas redes sociais do partido. Ao lado dos dois pré-candidatos, o presidente do MDB do Paraná, o deputado federal Sérgio Souza, confirmou a decisão.

“Dois nomes que carregam trajetória, liderança e conhecimento de gestão para enfrentar os desafios do Estado. A decisão marca o início de um novo ciclo: diálogo aberto, construção coletiva e responsabilidade com o futuro do Paraná”, diz a publicação.

Tanto Rafael Greca quanto Alvaro Dias já tinham manifestado o desejo de concorrer nas eleições deste ano. Greca, inclusive, deixou o PSD durante o período que permitia a troca de partidos para lançar a candidatura. Já Alvaro Dias retornou ao MDB no final de 2025, após sair do Podemos.

Rafael Greca na política

Curitibano, Rafael Greca de Macedo, de 70 anos, já foi prefeito de Curitiba por três mandatos (1993-1996, 2017-2020, 2021-2024). Na carreira política, atuou como deputado, ministro e, mais recentemente, após deixar a prefeitura, assumiu a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Sustentável. Deixou a pasta em abril para poder ser candidato nas eleições.

Alvaro Dias na política

Embora tenha nascido em São Paulo, Alvaro Dias, de 81 anos, construiu carreira política no Paraná, após se formar em História pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Foi governador do estado entre 1987 e 1991. Também já foi vereador, deputado estadual e federal e senador por quatro mandatos.