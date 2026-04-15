Flávio e Lula empatam na margem de erro em simulação de 2º turno

A Quaest, em parceria com o Banco Genial, divulgou nesta quarta-feira (15) uma nova pesquisa de intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Lula (PT) lidera o cenário estimulado de primeiro turno (vantagem para Flávio Bolsonaro (PL) é de 5 pontos percentuais), mas há empate na simulação de 2º turno dentro da margem de erro.

Flávio aparece numericamente à frente de Lula, mas os dois ficam empatados dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. Nos outros cenários de segundo turno, Lula venceria Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante).

Pesquisa Genial/Quaest para presidente da República em 2026

A pesquisa Genial/Quaest fez um cenário espontâneo (quando não são apresentados os nomes dos candidatos) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes de eventuais candidatos para escolha do eleitor).

Maioria não sabe em quem votar no cenário espontâneo

Lula (PT): 19%

Flávio Bolsonaro (PL): 13%

Jair Bolsonaro* (PL): 1%

Outros: 5%

Indecisos: 62%

*Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Lula lidera cenário estimulado

Lula (PT): 37%

Flávio Bolsonaro (PL): 32%

Ronaldo Caiado (PSD): 6%

Romeu Zema (Novo): 3%

Augusto Cury (Avante): 2%

Renan Santos (Missão): 2%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Samara Martins (UP): 1%

Aldo Rebelo (DC): 0%

Branco/Nulo/Não vai votar: 11%

Indecisos: 5%

Genial/Quaest simulou cenários de segundo turno para presidente

A pesquisa Genial/Quaest simulou cinco cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Flávio Bolsonaro x Lula

Flávio Bolsonaro (PL): 42%

Lula (PT): 40%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Indecisos: 2%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 43%

Romeu Zema (Novo): 36%

Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Indecisos: 4%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 43%

Ronaldo Caiado (PSD): 35%

Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

Indecisos: 4%

Lula x Augusto Cury

Lula (PT): 44%

Augusto Cury (Avante): 23%

Branco/Nulo/Não vai votar: 28%

Indecisos: 5%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 44%

Renan Santos (Missão): 24%

Branco/Nulo/Não vai votar: 27%

Indecisos: 5%

Conhecimento, potencial de voto e rejeição para presidente

A pesquisa quis saber dos entrevistados se eles conhecem e se votariam em cada um dos pré-candidatos a presidente.

Lula

Conhece e votaria: 43%

Conhece e não votaria: 55%

Não conhece: 2%

Flávio Bolsonaro

Conhece e votaria: 39%

Conhece e não votaria: 52%

Não conhece: 9%

Romeu Zema

Conhece e votaria: 18%

Conhece e não votaria: 31%

Não conhece: 51%

Ronaldo Caiado

Conhece e votaria: 18%

Conhece e não votaria: 32%

Não conhece: 50%

Renan Santos

Conhece e votaria: 6%

Conhece e não votaria: 19%

Não conhece: 75%

Cabo Daciolo

Conhece e votaria: 6%

Conhece e não votaria: 26%

Não conhece: 68%

Augusto Cury

Conhece e votaria: 5%

Conhece e não votaria: 14%

Não conhece: 81%

Aldo Rebelo

Conhece e votaria: 4%

Conhece e não votaria: 21%

Não conhece: 75%

Samara Martins

Conhece e votaria: 3%

Conhece e não votaria: 8%

Não conhece: 89%

Metodologia: A pesquisa Quaest entrevistou 2.004 pessoas entre os dias 9 e 13 de abril. A pesquisa foi contratada pelo Banco Genial S.A. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Registro no TSE nº BR-09285/2026.