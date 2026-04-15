Flávio e Lula empatam na margem de erro em simulação de 2º turno

A Quaest, em parceria com o Banco Genial, divulgou nesta quarta-feira (15) uma nova pesquisa de intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Lula (PT) lidera o cenário estimulado de primeiro turno (vantagem para Flávio Bolsonaro (PL) é de 5 pontos percentuais), mas há empate na simulação de 2º turno dentro da margem de erro.
Flávio aparece numericamente à frente de Lula, mas os dois ficam empatados dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. Nos outros cenários de segundo turno, Lula venceria Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante).
Pesquisa Genial/Quaest para presidente da República em 2026
A pesquisa Genial/Quaest fez um cenário espontâneo (quando não são apresentados os nomes dos candidatos) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes de eventuais candidatos para escolha do eleitor).
Maioria não sabe em quem votar no cenário espontâneo
- Lula (PT): 19%
- Flávio Bolsonaro (PL): 13%
- Jair Bolsonaro* (PL): 1%
- Outros: 5%
- Indecisos: 62%
*Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.
Lula lidera cenário estimulado
- Lula (PT): 37%
- Flávio Bolsonaro (PL): 32%
- Ronaldo Caiado (PSD): 6%
- Romeu Zema (Novo): 3%
- Augusto Cury (Avante): 2%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
- Samara Martins (UP): 1%
- Aldo Rebelo (DC): 0%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 11%
- Indecisos: 5%
Genial/Quaest simulou cenários de segundo turno para presidente
A pesquisa Genial/Quaest simulou cinco cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.
Flávio Bolsonaro x Lula
- Flávio Bolsonaro (PL): 42%
- Lula (PT): 40%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 16%
- Indecisos: 2%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 43%
- Romeu Zema (Novo): 36%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 17%
- Indecisos: 4%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 43%
- Ronaldo Caiado (PSD): 35%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 18%
- Indecisos: 4%
Lula x Augusto Cury
- Lula (PT): 44%
- Augusto Cury (Avante): 23%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 28%
- Indecisos: 5%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 44%
- Renan Santos (Missão): 24%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 27%
- Indecisos: 5%
Conhecimento, potencial de voto e rejeição para presidente
A pesquisa quis saber dos entrevistados se eles conhecem e se votariam em cada um dos pré-candidatos a presidente.
Lula
- Conhece e votaria: 43%
- Conhece e não votaria: 55%
- Não conhece: 2%
Flávio Bolsonaro
- Conhece e votaria: 39%
- Conhece e não votaria: 52%
- Não conhece: 9%
Romeu Zema
- Conhece e votaria: 18%
- Conhece e não votaria: 31%
- Não conhece: 51%
Ronaldo Caiado
- Conhece e votaria: 18%
- Conhece e não votaria: 32%
- Não conhece: 50%
Renan Santos
- Conhece e votaria: 6%
- Conhece e não votaria: 19%
- Não conhece: 75%
Cabo Daciolo
- Conhece e votaria: 6%
- Conhece e não votaria: 26%
- Não conhece: 68%
Augusto Cury
- Conhece e votaria: 5%
- Conhece e não votaria: 14%
- Não conhece: 81%
Aldo Rebelo
- Conhece e votaria: 4%
- Conhece e não votaria: 21%
- Não conhece: 75%
Samara Martins
- Conhece e votaria: 3%
- Conhece e não votaria: 8%
- Não conhece: 89%
Metodologia: A pesquisa Quaest entrevistou 2.004 pessoas entre os dias 9 e 13 de abril. A pesquisa foi contratada pelo Banco Genial S.A. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Registro no TSE nº BR-09285/2026.