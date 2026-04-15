Pesquisa

Flávio e Lula empatam na margem de erro em simulação de 2º turno

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Bruno Maffi - Gazeta do Povo Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 15/04/26 10h52
Flávio x Lula. Foto: Vittor Sales (Instagram) e Fábio Rodrigues Pozzebon (Ag. Brasil)

Quaest, em parceria com o Banco Genial, divulgou nesta quarta-feira (15) uma nova pesquisa de intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Lula (PT) lidera o cenário estimulado de primeiro turno (vantagem para Flávio Bolsonaro (PL) é de 5 pontos percentuais), mas há empate na simulação de 2º turno dentro da margem de erro.

Flávio aparece numericamente à frente de Lula, mas os dois ficam empatados dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. Nos outros cenários de segundo turno, Lula venceria Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante).

Pesquisa Genial/Quaest para presidente da República em 2026

A pesquisa Genial/Quaest fez um cenário espontâneo (quando não são apresentados os nomes dos candidatos) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes de eventuais candidatos para escolha do eleitor).

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Maioria não sabe em quem votar no cenário espontâneo

  • Lula (PT): 19%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 13%
  • Jair Bolsonaro* (PL): 1%
  • Outros: 5%
  • Indecisos: 62%

*Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Lula lidera cenário estimulado

  • Lula (PT): 37%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 32%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 6%
  • Romeu Zema (Novo): 3%
  • Augusto Cury (Avante): 2%
  • Renan Santos (Missão): 2%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
  • Samara Martins (UP): 1%
  • Aldo Rebelo (DC): 0%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 11%
  • Indecisos: 5%

Genial/Quaest simulou cenários de segundo turno para presidente

A pesquisa Genial/Quaest simulou cinco cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Flávio Bolsonaro x Lula

  • Flávio Bolsonaro (PL): 42%
  • Lula (PT): 40%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 16%
  • Indecisos: 2%

Lula x Romeu Zema

  • Lula (PT): 43%
  • Romeu Zema (Novo): 36%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 17%
  • Indecisos: 4%

Lula x Ronaldo Caiado

  • Lula (PT): 43%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 35%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 18%
  • Indecisos: 4%

Lula x Augusto Cury

  • Lula (PT): 44%
  • Augusto Cury (Avante): 23%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 28%
  • Indecisos: 5%

Lula x Renan Santos

  • Lula (PT): 44%
  • Renan Santos (Missão): 24%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 27%
  • Indecisos: 5%

Conhecimento, potencial de voto e rejeição para presidente

A pesquisa quis saber dos entrevistados se eles conhecem e se votariam em cada um dos pré-candidatos a presidente.

Lula

  • Conhece e votaria: 43%
  • Conhece e não votaria: 55%
  • Não conhece: 2%

Flávio Bolsonaro

  • Conhece e votaria: 39%
  • Conhece e não votaria: 52%
  • Não conhece: 9%

Romeu Zema

  • Conhece e votaria: 18%
  • Conhece e não votaria: 31%
  • Não conhece: 51%

Ronaldo Caiado

  • Conhece e votaria: 18%
  • Conhece e não votaria: 32%
  • Não conhece: 50%

Renan Santos

  • Conhece e votaria: 6%
  • Conhece e não votaria: 19%
  • Não conhece: 75%

Cabo Daciolo

  • Conhece e votaria: 6%
  • Conhece e não votaria: 26%
  • Não conhece: 68%

Augusto Cury

  • Conhece e votaria: 5%
  • Conhece e não votaria: 14%
  • Não conhece: 81%

Aldo Rebelo

  • Conhece e votaria: 4%
  • Conhece e não votaria: 21%
  • Não conhece: 75%

Samara Martins

  • Conhece e votaria: 3%
  • Conhece e não votaria: 8%
  • Não conhece: 89%

Metodologia: A pesquisa Quaest entrevistou 2.004 pessoas entre os dias 9 e 13 de abril. A pesquisa foi contratada pelo Banco Genial S.A. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Registro no TSE nº BR-09285/2026.

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