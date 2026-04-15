Supermercados do Paraná apostam em produtos com menos gordura, açúcar e álcool

O que deve chegar às prateleiras dos supermercados do Paraná nos próximos meses já começa a ser desenhado na ExpoApras, que segue até o dia 16 no Expotrade Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Com 450 expositores espalhados por 34 mil metros quadrados, a feira reúne indústrias, fornecedores e varejistas de todo o país e funciona como um termômetro do consumo e dos rumos do setor supermercadista.

Entre as principais tendências, um ponto em comum aparece de forma clara: a busca por produtos mais saudáveis, práticos e adaptados a uma nova rotina do consumidor. Itens com menos açúcar, gordura, lactose ou álcool ganham espaço, assim como porções menores, embalagens mais inteligentes e soluções prontas para consumo.

A mudança de comportamento, intensificada nos últimos anos, tem levado as empresas a repensarem fórmulas, tamanhos e até a forma como os produtos são apresentados nas gôndolas dos supermercados.

Produtos mais saudáveis ganham espaço nos supermercados

No Paraná, empresas têm apostado justamente nessa combinação entre conveniência e saudabilidade. A Vapza apresenta uma nova linha de refeições prontas que elimina etapas do preparo. “Em dois minutos você tem uma refeição saudável, prática e saborosa”, afirma o CEO Enrico Milani. Segundo ele, a proposta também acompanha mudanças no estilo de vida, com casas menores, menos tempo para cozinhar e maior preocupação com o que se consome.

A tendência também aparece em segmentos como o de sobremesas. A Gebon Sorvetes aposta em uma linha com foco restritivo, incluindo opções zero açúcar e zero lactose. A estratégia mira um público que antes tinha poucas alternativas no mercado. Segundo o gerente de vendas Jonathan Gazzi, há uma demanda crescente por esse tipo de produto, ainda pouco explorado nas gôndolas, especialmente no segmento de sorvetes vendidos para consumo em casa.

Além dos alimentos, a tecnologia também entra como aliada dos supermercados. A RP Info apresenta soluções baseadas em inteligência artificial capazes de analisar dados de vendas, estoques e comportamento do consumidor.

A proposta é otimizar processos, reduzir desperdícios e tornar a operação mais eficiente, o que pode impactar diretamente no preço final pago pelo cliente, tornando os produtos mais competitivos. “A gente traz uma melhora na gestão do supermercadista, com redução de custos que pode ser repassada ao consumidor final”, diz o gerente de produtos Eduardo Velago.

Empresas de fora miram o consumidor paranaense

Empresas de outros estados também enxergam no Paraná um mercado estratégico e competitivo, tanto pelo volume do consumo quanto pelo perfil exigente do público.

Do Rio Grande do Sul, a Orquídea Alimentos aposta em produtos pensados a partir de pesquisas de comportamento. Entre os destaques estão massas com tecnologia que melhora a absorção de molho e biscoitos com embalagens que feitas com o objetivo de evitar desperdício.

Já a Vinícola Garibaldi acompanha a mudança no comportamento do consumidor no segmento de bebidas. A aposta está em rótulos mais leves e opções sem álcool, tendência que ganha força no Brasil e no mundo. “Há uma procura crescente por produtos com menor teor alcoólico ou sem álcool”, afirma o gestor de comunicação André Luis Rech, ao destacar que a mudança não é pontual, mas parte de um novo hábito de consumo.

De Santa Catarina, a Tirol apresenta uma linha com produtos sem lactose, sem gordura e sem adição de açúcar. A proposta é atender diferentes momentos de consumo ao longo do dia, ampliando as opções para quem busca uma alimentação equilibrada sem abrir mão do sabor.

Apesar das diferentes categorias, o cenário aponta para um consumidor mais exigente e informado. A preocupação com saúde, aliada à busca por praticidade no dia a dia, tem orientado decisões da indústria e do varejo. Esse movimento é percebido diretamente pelas empresas. “O consumidor está buscando conveniência, praticidade, saudabilidade e produtos gostosos”, afirma o CEO da Vapza.

No setor de lácteos, a leitura é semelhante: segundo o gerente de Marketing da Tirol, Rodnei Guariza, o desafio é “entregar um produto saudável sem tirar o sabor”, equilibrando qualidade nutricional e experiência de consumo.

Busca de parcerias e negócios

Para os supermercados, a ExpoApras vai além de uma vitrine de lançamentos. É ali que são definidos negócios, parcerias e estratégias que, em pouco tempo, se traduzem diretamente nas prateleiras dos supermercados. A importância desse movimento também é destacada pelos próprios expositores.

“Aqui a gente encontra o dono de loja, o comprador, o gerente de grandes redes e faz negócios diferenciados”, afirma o gerente de vendas da Gebon Sorvetes, Jonathan Gazzi .

Já para empresas de fora do estado, o evento é uma oportunidade de expansão e consolidação de marca: “buscamos cada vez mais parceiros e fortalecer nossa presença no mercado”, destaca o gestor da Vinícola Garibaldi.