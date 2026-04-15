Dinheiro esquecido: como consultar e ativar o resgate automático no PIX

Você sabia que pode ter dinheiro esquecido em algum banco ou instituição financeira? Balanço do Banco Central do Brasil (BC) revelou que ainda existem R$ 10,55 bilhões em valores a receber, aguardando resgate por parte de milhões de brasileiros . Desse montante, a grande maioria pertence a pessoas físicas, mas empresas também têm direito a uma fatia significativa.

Uma das novidades do Sistema de Valores a Receber (SVR) é a possibilidade de automatizar o resgate. Isso significa que, ao invés de precisar consultar a plataforma periodicamente, o dinheiro esquecido pode cair direto na sua conta via Pix. Neste guia completo, explicamos tudo o que você precisa saber sobre como consultar, resgatar e ativar o modo automático para não deixar nenhum centavo para trás.

O que são os Valores a Receber?

O Sistema de Valores a Receber (SVR) é um serviço criado pelo Banco Central que permite a cidadãos e empresas consultarem se possuem algum “dinheiro esquecido” em bancos, consórcios ou outras instituições financeiras . Esses valores podem ser provenientes de contas correntes ou poupanças encerradas com saldo disponível, tarifas cobradas indevidamente, cotas de capital e rateio de sobras líquidas de cooperativas de crédito, entre outras origens.

De acordo com as estatísticas mais recentes do Banco Central, o volume de recursos esquecidos é expressivo e está dividido da seguinte forma:

Categoria Valor Total Esquecido Número de Beneficiários Pessoas Físicas R$ 8,15 bilhões 47,08 milhões Pessoas Jurídicas R$ 2,40 bilhões 5,06 milhões Total Geral R$ 10,55 bilhões 52,14 milhões

Como consultar os Valores a Receber (passo a passo)

A consulta para saber se você ou sua empresa tem algum valor a receber é simples, gratuita e pode ser feita por qualquer pessoa. Siga o passo a passo abaixo:

1.Acesse o site oficial: O único endereço eletrônico oficial para realizar a consulta é o site do Sistema de Valores a Receber: valoresareceber.bcb.gov.br .

2.Informe os dados: Na página inicial, insira o seu CPF e data de nascimento (para pessoas físicas) ou o CNPJ e data de abertura da empresa (para pessoas jurídicas).

3.Verifique o resultado: O sistema informará imediatamente se há ou não valores disponíveis para resgate.

Atenção: O Banco Central alerta que não envia links por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram, nem entra em contato para confirmar dados pessoais. Todo o processo deve ser feito exclusivamente pelo site oficial do SVR.

A grande novidade: como ativar o resgate automático

Para facilitar a vida dos cidadãos, o Banco Central implementou a funcionalidade de solicitação automática de resgate. Com essa opção ativada, você não precisa mais acessar o sistema frequentemente para verificar se novos valores foram disponibilizados. O sistema fará a varredura e, caso encontre algum valor, o depósito será feito automaticamente na sua conta.

Requisitos para o modo automático do Valores a Receber

Para habilitar essa facilidade, é necessário cumprir alguns requisitos básicos:

•Ser pessoa física (a funcionalidade ainda não está disponível para empresas).

•Possuir uma conta gov.br de nível Prata ou Ouro .

•Ter a autenticação em duas etapas ativada na conta gov.br.

•Possuir uma chave Pix do tipo CPF cadastrada em alguma instituição financeira .

Passo a Passo para habilitar a solicitação automática

Se você cumpre os requisitos acima, veja como ativar o modo automático:

1.Acesse o Sistema de Valores a Receber (SVR) e faça login com sua conta gov.br (nível Prata ou Ouro).

2.No painel principal, procure pelo campo “Solicitação automática via SVR”.

3.Habilite a opção “Receber valores automaticamente” .

4.Confirme a sua chave Pix (que deve ser obrigatoriamente o seu CPF).

Pronto! A partir desse momento, sempre que uma instituição financeira informar ao Banco Central que você possui algum valor esquecido, o montante será creditado automaticamente na conta vinculada à sua chave Pix CPF.

É importante ressaltar que o Banco Central não enviará notificações sobre o depósito. Portanto, cabe ao cidadão verificar o extrato da sua conta bancária para confirmar o recebimento . Além disso, a devolução automática só ocorrerá se a instituição financeira de origem tiver aderido ao termo de devolução via Pix junto ao BC.

O que fazer se não for possível usar o Pix?

Caso você não possua uma chave Pix do tipo CPF ou a instituição financeira onde o dinheiro está esquecido não ofereça a devolução via Pix, o processo de resgate deverá ser feito de forma manual.

Nesse cenário, após fazer o login no SVR e visualizar o valor disponível, o sistema fornecerá os dados de contato da instituição financeira (telefone ou e-mail). Você deverá entrar em contato diretamente com o banco ou consórcio para combinar a forma de devolução, que pode ser via TED ou DOC .

Dicas de segurança

Com o grande volume de dinheiro envolvido, golpistas costumam se aproveitar do tema para aplicar fraudes. Para garantir a sua segurança, siga estas recomendações do Banco Central:

•Nunca pague taxas: O serviço do SVR é totalmente gratuito. Não faça qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores.

•Não clique em links suspeitos: O único site para consulta e solicitação é o valoresareceber.bcb.gov.br.

•Proteja suas senhas: O Banco Central não pede senhas. Não forneça seus dados de acesso a terceiros.

Não deixe seu dinheiro esquecido! Acesse o sistema, faça a consulta e, se possível, ative o modo automático para garantir que qualquer valor futuro retorne para o seu bolso sem burocracia.