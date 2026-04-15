Deputado federal Luiz Carlos Hauly anuncia pré-candidatura ao Senado pelo Paraná

O deputado federal Luiz Carlos Hauly (Podemos) se lançou como pré-candidato ao Senado. Em uma publicação nas redes sociais, o político, de 75 anos, manifestou interesse em disputar uma vaga nas eleições de outubro.

“Com a experiência de uma vida pública dedicada ao Brasil e ao Paraná, coloco meu nome como pré-candidato ao Senado. Foram anos como vereador, prefeito, secretário da Fazenda e deputado federal, sempre trabalhando por desenvolvimento, responsabilidade e resultados. Quero representar o Paraná com firmeza, ética e preparo. O Senado precisa de quem conhece o Brasil de verdade”, escreveu.

Nascido em Cambé, no Norte do Paraná, Hauly está no oitavo mandato na Câmara dos Deputados. Ao longo da carreira política, atuou como secretário da Fazenda do Paraná durante os governos de Alvaro Dias e Beto Richa. Também foi prefeito de Cambé entre 1973 e 1977.

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Pré-candidatos ao Senado no Paraná

Além de Hauly, o Paraná conta com outros pré-candidatos ao Senado. Estão no cenário para disputar as duas vagas Alvaro Dias (MDB), Deltan Dallagnol (Novo), Alexandre Curi (Republicanos), Filipe Barros (PL), Gleisi Hoffmann (PT).

Na segunda-feira (13/04), o Paraná Pesquisas divulgou um levantamento com as intenções de voto para senador pelo Paraná nas eleições de 2026. No cenário estimulado, Alvaro Dias (MDB) e Deltan Dallagnol (Novo) foram os mais citados. Confira:

Alvaro Dias (MDB): 44,5%

Deltan Dallagnol (Novo): 28,2%

Alexandre Curi (Republicanos): 22,9%

Gleisi Hoffmann (PT): 22,5%

Filipe Barros (PL): 20,9%

Cristina Graeml (PSD): 15,3%

Nenhum/Branco/Nulo: 8,7%

Não sabe/Não opinou: 5,0%

Metodologia: 1.500 entrevistados pelo Paraná Pesquisas entre os dias 10 e 12 de abril de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Partido Liberal (PL). Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,6 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-06559/2026.

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