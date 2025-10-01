Matrículas na rede estadual de ensino do Paraná para 2026 estão abertas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Começou nesta quarta-feira (01/10) o período de matrículas na rede pública de ensino estadual do Paraná para o ano letivo de 2026. A Secretaria da Educação (Seed-PR) organizou o processo em três etapas, com preferência pelo formato digital pela Área do Aluno, que pode ser acessada com CPF e celular previamente cadastrados.

A primeira fase, que vai até 15 de outubro, é dedicada à rematrícula dos estudantes que continuarão na mesma instituição de ensino no próximo ano. Nesse mesmo período acontece o Processo Classificatório para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental interessados na Educação Profissional e para estudantes do 3º ano do Ensino Médio que desejam seguir para o Subsequente.

Novos alunos, ex-estudantes que querem retornar à rede estadual ou aqueles sem CGM têm até 29 de outubro para atualizar os dados cadastrais pelo formulário disponível na plataforma digital da Seed.

Entre 10 e 21 de novembro, será a vez das matrículas para o 6º ano do Fundamental, recebendo os alunos que concluem o 5º ano nas redes municipais, e também para a 1ª série do Ensino Médio, acolhendo os concluintes do 9º ano.

A etapa final ocorre de 1º a 12 de dezembro, quando os estudantes poderão solicitar transferência para outra escola de preferência, diferente da atual ou da indicada pela Secretaria. O período também contempla novas tentativas de ingresso na Educação Profissional, em Cursos Subsequentes e matrículas para a EJA.

Quais documentos são necessários para fazer a matrícula nas escolas estaduais

Para garantir a vaga, os documentos obrigatórios podem ser anexados diretamente na plataforma ou entregues presencialmente nas escolas a partir de janeiro. A lista inclui comprovante de vacinação atualizado, documento oficial de identificação do estudante (RG e CPF), certidão de nascimento, documento com foto do responsável legal para menores de idade e comprovante de residência atualizado dos últimos dois meses, emitido pela Copel ou Sanepar.

Vale lembrar que mesmo os estudantes que não forem aprovados em 2025 e permanecerão na mesma instituição precisam passar pelo procedimento de rematrícula, que deve ser realizado pelo responsável legal.

Calendário matrículas no Paraná

Rematrícula (alunos que permanecem na mesma escola): 1º a 15 de outubro

Inscrição para Educação Profissional (9º ano e 3º ano do Médio): 1º a 15 de outubro

Resultado do Processo Classificatório da Educação Profissional: 03 a 07 de novembro

Matrículas de alunos novos (5º ano municipal para 6º ano estadual, 9º ano para Ensino Médio: 10 a 21 de novembro

Vaga de preferência (mudança de escola na rede estadual ou particular) e matrículas na EJA: 1º a 12 de dezembro.