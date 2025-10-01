PUCPR realiza bênção dos animais e distribui mudas de plantas nesta sexta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta sexta-feira (03/10) a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) realizará a 11ª edição da tradicional Bênção dos Animais. O evento, que celebra São Francisco de Assis – padroeiro dos animais e do meio ambiente segundo a igreja católica – acontecerá no campus Curitiba e será aberto ao público.

Entre 10h e 16h, os padres da paróquia universitária estarão na Praça Cívica, em frente à biblioteca da instituição, abençoando os mais diversos bichinhos. Para quem preferir mais agilidade, haverá também a opção de drive-thru, disponível das 12h às 14h, com acesso pelo Portão 1.

“O Dia de São Francisco nos recorda que cuidar dos animais e da natureza é também um gesto de fé. Respeitar a criação é reconhecer o amor de Deus presente em cada vida e em cada detalhe do mundo que nos cerca”, explica o Padre Renato Vieira S.A.C, da Paróquia Universitária Jesus Mestre, organizador do evento juntamente com a Escola de Medicina e Ciências da Vida da PUCPR.

A programação também inclui distribuição de mudas e plantas, reforçando a conexão com a natureza que São Francisco valorizava. Professores e estudantes do curso de Medicina Veterinária também estarão presentes para oferecer orientações aos tutores.

“Cuidar dos animais vai além da saúde: é um gesto de respeito, amor e responsabilidade. Por isso, ainda teremos professores e estudantes do curso de Medicina Veterinária para compartilhar dicas e orientações importantes para os responsáveis dos animais”, explica a coordenadora do curso de Medicina Veterinária da PUCPR, Celina Duque.

Todos os pets são bem-vindos – não apenas cães e gatos. Entretanto, tutores devem ficar atentos aos cuidados necessários: coleiras e guias são obrigatórias para todos os cães. Animais de raças e portes específicos devem utilizar focinheira, conforme exigido por lei.

Serviço – Bênção dos Animais PUCPR, em Curitiba

Data: 3 de outubro de 2025, sexta-feira

Local: PUCPR – R. Imaculada Conceição, 1155 – Prado Velho (na Praça Cívica, localizada em frente à Biblioteca)

Horário: das 10h às 16h

Drive-thru: das 12h às 14h (Portão 1)