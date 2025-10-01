Beto Carrero cria nova atração “Hot Wheels Turbo Drive”

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem nunca brincou com carrinhos Hot Wheels na infância? Aquela sensação de montar pistas incríveis, fazer curvas impossíveis e imaginar-se pilotando em alta velocidade agora ganha vida em tamanho real no Beto Carrero World. E não é exagero: o novo Hot Wheels Turbo Drive promete ser a realização do sonho de qualquer fã da marca, seja criança ou adulto que manteve viva a criança dentro de si.

Imagine você e seu pequeno assumindo o volante juntos, encarando um percurso que parece ter saído diretamente das icônicas pistas laranja que se montava em casa. É exatamente essa a proposta da nova atração localizada na área temática Hot Wheels do parque.

Durante o trajeto, prepare-se para acelerar por cenários dignos dos comerciais da marca: dinossauros enormes, dragões que parecem ganhar vida, um tubarão gigante de dar arrepios e até um gorila que faria King Kong sentir inveja. E isso é só o começo das surpresas que tornam cada curva uma nova descoberta.

Foto: divulgação.

O nível de detalhamento é de tirar o fôlego. O Turbo Drive não economizou em qualidade: fabricado na Itália, conta com design assinado por uma empresa de arquitetura diretamente de Nova York e esculturas dirigidas por artistas espanhóis que vieram especialmente para o projeto. Cada elemento foi pensado para garantir uma imersão completa no universo Hot Wheels, aquele mesmo que conquistou gerações e gerações de crianças pelo mundo.

E as novidades na área Hot Wheels não param por aí. A famosa Big Tower, aquela que faz o estômago ir parar na garganta, agora tem um nome que combina ainda mais com a energia da marca: Hot Wheels Big Drop. A mudança de nome chega para alinhar completamente a atração ao mundo lúdico e eletrizante da Hot Wheels.

Com o lançamento do Hot Wheels Turbo Drive e a repaginada da Big Drop, o Beto Carrero World entrega um presente para o Mês das Crianças.