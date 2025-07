Mais de 250 mil lares no Paraná ainda vivem sem acesso à internet

Novos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), divulgados na quinta-feira (24), mostram que 5,8% dos lares no Paraná, cerca de 252 mil, ainda não tinham acesso à internet em 2024. O índice caiu em relação a 2023, quando 7,2% das famílias estavam desconectadas.

A cada 100 domicílios paranaenses, 94 tinham conexão ativa no ano passado. No total, 4,1 milhões de residências (94,2%) possuíam acesso à internet. Em 2023, eram 4 milhões (92,8%).

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), cerca de 9,1 milhões de paranaenses com mais de 10 anos acessaram a internet nos três últimos meses de 2024, o que representa 89,3% da população dessa faixa etária. O percentual supera ligeiramente a média nacional (89,1%) e o índice do Paraná em 2023 (88,2%).

O uso da internet é semelhante entre homens e mulheres, mas elas lideram com 89,6%, contra 89% entre os homens. Já entre os níveis de escolaridade, a maior concentração está entre quem tem ensino médio completo: 2,8 milhões de pessoas com mais de 10 anos.

Na sequência, os grupos que mais utilizam a internet são o das pessoas com ensino fundamental incompleto ou sem instrução (2,5 milhões), com superior completo (1,8 milhão), com fundamental completo (746 mil), com médio incompleto (692 mil) e com superior incompleto (515 mil).

Motivo para o não uso da internet

Em todo o Brasil 5,1 milhões de domicílios que não tinham acesso à internet. De acordo com o IBGE, os três motivos que mais se destacaram para isso representavam, em conjunto, 86,9%. Esses três motivos foram: nenhum morador sabia usar a Internet (32,6%), serviço de acesso à Internet era caro (27,6%) e falta de necessidade em acessar a Internet (26,7%).

O motivo de o serviço de acesso à Internet não estar disponível na área do domicílio abrangeu 3,9% das residências em que não havia utilização da Internet e o motivo de o equipamento eletrônico necessário para acessar a Internet ser caro, 3,2%. Por fim, falta de tempo (2,0%) e preocupação com privacidade ou segurança (0,8%) foram os motivos menos declarados nas entrevistas.

Maioria dos paranaenses usa o celular e faz chamadas de áudio e vídeo

A conexão domiciliar segue concentrada na banda larga, presente em praticamente 100% dos lares conectados (4,1 milhões). Já a banda larga móvel, via 3G, 4G ou 5G, foi usada em cerca de 3,5 milhões de residências.

O celular é o principal meio de acesso à internet, já que cerca de 99% dos usuários o utilizaram. A televisão foi usada por 58,5% e os computadores ou tablets, por 40,7%. Cerca de 32,1% das pessoas acessaram exclusivamente pelo celular. Os percentuais ultrapassam 100% porque muitos usuários usam mais de um dispositivo.

Entre as principais finalidades do acesso estão: chamadas de voz e vídeo (95,1%), envio e recebimento de mensagens por aplicativos (90,9%), assistir a vídeos e séries (87,4%) e uso de redes sociais (84,5%).

Uso de celular cresce entre paranaenses

O levantamento também aponta que 9,3 milhões de paranaenses com mais de 10 anos (91,3%) tinham aparelho de celular próprio. Já 888 mil (8,7%) não possuíam. Os índices estão acima da média brasileira, que é de 88,9% e 11,1%, respectivamente.

Entre quem possuía celular, 98% (9,1 milhões) tinham acesso à internet pelo aparelho. Outros 2% (186 mil pessoas) não usavam a internet no dispositivo.