Maria Talarico Massa, mãe de Ratinho e avó de Ratinho Junior, morre aos 93 anos

Maria Talarico Massa, mãe do apresentador Ratinho e avó do governador do Paraná, Ratinho Júnior, morreu neste sábado (26), aos 93 anos. A informação foi confirmada por meio de nota oficial do Grupo Massa, empresa da família.

“Dona Maria, como era carinhosamente conhecida, parte deixando um legado de amor, fé e dedicação à família, com lembranças de muitos momentos felizes vividos por todos ao seu redor. Seu carinho e sua força serão lembrados para sempre”, diz o comunicado.

A causa da morte de Maria não foi divulgada. Em junho, o apresentador Ratinho publicou uma foto com a mãe nas redes sociais. Na ocasião, explicou que ela estava internada por precaução, para evitar gripes fortes que pudessem comprometer sua saúde.

Até a publicação desta matéria, o governador Ratinho Júnior ainda não havia se manifestado publicamente sobre a morte da avó. Informações sobre o velório e sepultamento não foram divulgadas.