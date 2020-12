O Paraná contabilizou nesta terça-feira (22) mais 6.074 casos de coronavírus, chegando a 381.409 desde o início da pandemia. Desse total, 272.447 estão recuperados da infecção. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que também aponta que o estado chegou a 7.400 mortes causadas pela Covid-19. As 129 novas vítimas são 61 mulheres e 68 homens, com idades variando de 29 a 107 anos, e que faleceram no período de 24/10 a 22/12.

Estão nos laboratórios atualmente 10.800 testes de coronavírus aguardando resultados. De acordo com o documento da Sesa, a taxa de ocupação das UTIs SUS adulto para Covid-19 está em 86%, com 159 das agora 1.142 unidades disponíveis – foram ativadas 7 a mais em relação a segunda-feira (21). No total, há 2.794 paranaenses internados com suspeita ou confirmação da doença, contando todas as modalidades de leitos nas redes pública e privada.

Confira a evolução do coronavírus no Paraná