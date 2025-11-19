Mais 33 colégios cívico-militares são aprovados no Paraná; veja quais são

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná terá mais 33 colégios cívico-militares, totalizando 345 instituições dentro do modelo, sendo 12 delas pelo Programa Paraná Integral (PPI). Esse é um dos resultados da consulta pública realizada no começo da semana em escolas da rede estadual. A aprovação foi feita pela comunidade escolar, registrada em 66% das unidades consultadas.

O modelo integra práticas de gestão civil com a atuação de militares da reserva (inativos) em funções administrativas e de apoio à rotina escolar. Os novos colégios ficam em Apucarana, Arapongas, Sabáudia, Engenheiro Beltrão, Cafelândia, Cascavel, Japurá, São Tomé, Assaí, Curitiba, Dois Vizinhos, Santa Terezinha do Itaipu, Guarapuava, Ivaiporã, Joaquim Távora, Abatiá, Loanda, Itaúna do Sul, Lobato, Paiçandu, Maringá, Paranaguá, Pontal do Paraná, Toledo e Pérola.

Confira a lista completa das novas escolas cívico-militares. A publicação oficial do resultado será feita em Diário Oficial.

Participaram do processo os membros das comunidades escolares aptos à votação: pais e responsáveis, alunos maiores de 18 anos, professores e servidores. Ao todo 25.830 pessoas estavam habilitadas a votar, sendo 21.509 responsáveis por alunos menores, 1.126 estudantes maiores de idade e 3.195 servidores das unidades.

Parceiro da Escola

A Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) também divulgou nesta quarta-feira (19/11) a lista do colégios que podem participar do Programa Parceiro da Escola em 2026. São 14 escolas de 11 municípios (Roncador, Laranjeiras do Sul, Curitiba, Balsa Nova, Campina Grande do Sul, Sarandi, Maringá, Ponta Grossa, Londrina, Porecatu e Mauá da Serra). Veja quais são.

Elas terão empresas parceiras para serviços de manutenção e reparo da infraestrutura, serviços administrativos, gestão de terceirizados da limpeza e segurança. O resultado final da consulta pública depende da homologação das empresas que serão credenciadas e acontece com base nos critérios técnicos previamente definidos nos termos do Decreto Estadual 7.235/2024, que regulamenta o programa. A localização geográfica das instituições também será levada em consideração para a definição das empresas.

Compõem a lista dois colégios cuja proposta foi aprovada mediante consulta pública realizada, também nos dias 17 e 18 de novembro, além de 12 unidades onde a consulta pública não atingiu o quórum mínimo de 50% mais um estipulado pela Seed-PR.

Estas foram incluídas na lista de escolas elegíveis ao programa com base em critérios técnicos como frequência escolar abaixo da média estadual e desempenho na aprendizagem medido pela nota do Ideb, considerando colégios que ficaram abaixo da média, que reduziram sua nota na última avaliação ou que não tiveram o índice divulgado, entre outros critérios.

Atualmente são 82 escolas dentro do programa, e em 2026 esse número pode chegar a 96. A aprovação de pais e responsáveis com o modelo é de 86%.