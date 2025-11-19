Alunos reduzem desperdício de alimentos em escola municipal de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Estudantes da Escola Municipal CEI Augusto César Sandino, no bairro Santa Cândida em Curitiba, desenvolveram um projeto inovador para combater o desperdício de alimentos nas refeições escolares. O ‘Desperdiçômetro’, criado pelos Jornalistas Mirins da unidade, conseguiu reduzir o volume de comida descartada de 163 kg para menos de 25 kg por semana.

O projeto consiste em um quadro instalado no refeitório, onde são registradas diariamente as quantidades de alimentos que vão para a lixeira após cada refeição. Quando o volume aumenta, os alunos emitem um alerta para a escola. A iniciativa envolveu os 543 estudantes matriculados na instituição.

Santiago Félix Barbosa, do 4º ano do Ensino Fundamental, explica: ‘Pesamos o que sobrava e decidimos dar recompensas quando as metas fossem cumpridas. Por exemplo, fizemos um dia da fantasia e premiamos as melhores, todo mundo gostou e se divertiu’.

Laura Helena Gonçalves de Oliveira, também do 4º ano, ressalta que toda a comunidade escolar aprendeu a prestar atenção e evitar as sobras. ‘O quadro fica exposto para que todos possam acompanhar’, afirma a aluna.

A professora Aline de Fátima Martins destaca que o projeto dos Jornalistas Mirins ajuda os alunos a melhorarem o desempenho na escrita e a aprenderem a pesquisar. ‘Eles se envolvem com o tema, neste caso dos alimentos eles se dedicaram bastante’, relata.

O projeto Jornalistas Mirins está presente em 104 escolas da rede municipal de Curitiba. A iniciativa simula o funcionamento de uma redação jornalística, com os estudantes atuando como repórteres, cinegrafistas ou editores, sempre sob orientação de um professor.