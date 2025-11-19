Jornalistas Mirins

Alunos reduzem desperdício de alimentos em escola municipal de Curitiba

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 19/11/25 15h02
Jornalistas Mirins da Escola César Sandino mostram projeto para redução do despercício de comida. Na foto, os mini jornalistas, Santiago Félix Barbosa Laura Helena Gonçalves de Oliveira, Antonella Valentina Vallinotte Moura, Brian Fontana Silva, Pierre Ribeiro de Araujo, Arthur de Lima e Luane Ferreira Garcia. Curitiba, 19/11/2025. Foto: Valquir Kiu Aureliano/SECOM

Estudantes da Escola Municipal CEI Augusto César Sandino, no bairro Santa Cândida em Curitiba, desenvolveram um projeto inovador para combater o desperdício de alimentos nas refeições escolares. O ‘Desperdiçômetro’, criado pelos Jornalistas Mirins da unidade, conseguiu reduzir o volume de comida descartada de 163 kg para menos de 25 kg por semana.

O projeto consiste em um quadro instalado no refeitório, onde são registradas diariamente as quantidades de alimentos que vão para a lixeira após cada refeição. Quando o volume aumenta, os alunos emitem um alerta para a escola. A iniciativa envolveu os 543 estudantes matriculados na instituição.

Santiago Félix Barbosa, do 4º ano do Ensino Fundamental, explica: ‘Pesamos o que sobrava e decidimos dar recompensas quando as metas fossem cumpridas. Por exemplo, fizemos um dia da fantasia e premiamos as melhores, todo mundo gostou e se divertiu’.

Laura Helena Gonçalves de Oliveira, também do 4º ano, ressalta que toda a comunidade escolar aprendeu a prestar atenção e evitar as sobras. ‘O quadro fica exposto para que todos possam acompanhar’, afirma a aluna.

A professora Aline de Fátima Martins destaca que o projeto dos Jornalistas Mirins ajuda os alunos a melhorarem o desempenho na escrita e a aprenderem a pesquisar. ‘Eles se envolvem com o tema, neste caso dos alimentos eles se dedicaram bastante’, relata.

O projeto Jornalistas Mirins está presente em 104 escolas da rede municipal de Curitiba. A iniciativa simula o funcionamento de uma redação jornalística, com os estudantes atuando como repórteres, cinegrafistas ou editores, sempre sob orientação de um professor.

