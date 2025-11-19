Perigo invisível: caixa-d’água sem limpeza pode comprometer a saúde no verão

Com a chegada do fim de ano, mais pessoas aproveitam a temporada de verão na praia. A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) recomenda aos clientes com casas de veraneio no litoral do Paraná que façam a limpeza da caixa-d’água com antecedência, para deixar o reservatório em ordem e garantir água de qualidade nas férias.

De acordo com Cynthia Castro Corrêa Malaghini, gerente de Avaliação de Conformidades e responsável pelos laboratórios da Sanepar, a Companhia realiza aproximadamente 7,5 milhões de análises de parâmetros anualmente em nos laboratórios.

A partir do momento em que a água entra no imóvel, o cliente precisa adotar cuidados para manter a potabilidade, como a limpeza periódica da caixa-d’água, a manutenção das tubulações internas e a higienização das torneiras. “Isso garante que a água continuará livre de contaminação. Se a caixa-d’água não é limpa ou não é tampada, a sujeira pode causar contaminação por coliformes totais, que não é de origem fecal, mas pode ocasionar a presença de outras bactérias”, explica.

Cynthia reforça que, tomando as medidas adequadas para manter a caixa de água em boas condições, não há risco para a saúde. “Na minha casa eu só tomo água da torneira, meus filhos tomam água da torneira. A água da Sanepar é segura, a gente garante a qualidade”, declara.

Análises apontam riscos de contaminação em caixas-d’água sem limpeza

Para comprovar a importância da manutenção da caixa de água, a Sanepar realizou análises no laboratório com amostras de três imóveis do Litoral: uma casa com caixa-d’água recentemente limpa, um reservatório de uma casa fechada há alguns meses e uma residência na qual o reservatório não foi limpo, mas tem uso contínuo da água. Os resultados confirmaram a necessidade de limpar a caixa-d’água a cada 6 meses, conforme recomendação da Companhia e da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Audrei Margarida Basso Osinski, bióloga e coordenadora do laboratório de Garantia da Qualidade da Água da Sanepar, afirma que das três amostras coletadas, duas apresentaram resultados conformes (ou seja, não houve crescimento de bactérias) e uma apresentou resultado não conforme. “A amostra da casa fechada e sem limpeza da caixa-d’água apresentou contaminação por bactérias, chamadas coliformes totais”, diz.

Segundo a portaria nº 888 do Ministério da Saúde, que é atendida pela Sanepar, o valor máximo permitido para os coliformes é a ausência, ou seja, não pode haver indício de coliformes. “Em termos de legislação, apesar do número 2 de bactérias parecer pouco, está acima do valor máximo permitido. Ou seja, é uma água que não está segura para ser ingerida pela população”, explica.

Audrei lembra que beber água contaminada por bactérias pode causar diarreia, dor de estômago, vômito e outros riscos à saúde, especialmente em crianças, idosos e pessoas imunodeficientes.

Confira os resultados das análises

Condição da Caixa-d’água – Nível de Cloro (mg/l) – Contaminação

Limpa recentemente – 2,00 (maior nível) – Sem contaminação

Sem limpeza e sem uso frequente – 0,05 (sem cloro) – Contaminada por bactérias

Sem limpeza frequente, mas com uso contínuo – 1,07 (menor nível) – Sem contaminação

Água com cloro

A bióloga explica que a amostra contaminada apresentou bactérias por não ter residual de cloro. Quanto mais tempo a água estiver parada e sem residual de cloro, maior o número de bactérias que podem surgir ao longo do tempo. “A limpeza frequente da caixa-d’água vai garantir que a água esteja com ausência dos coliformes e de qualquer outro tipo de bactéria e que vai ter um residual mínimo de cloro, o que faz com que essas bactérias não apareçam ao longo do tempo”, ressalta.

Audrei afirma que, apesar da amostra da caixa-d’água com uso frequente, mas sem limpeza, não ter apresentado contaminação, isso pode acontecer. Sem limpeza regular no reservatório, a água cria um biofilme nas paredes, o que eventualmente pode favorecer o surgimento de bactérias.

“A água da Sanepar sempre vai vir com o residual de cloro para impedir o aparecimento das bactérias. Limpando a caixa-d’água a cada 6 meses vai garantir que não se construa esse biofilme. Então é muito importante essa manutenção, além da água de rede tratada pela Sanepar, ter esse cuidado interno dentro da casa”, reforça.

No caso de casas de temporada, comuns no Litoral, a água fica parada e o cloro evapora, por isso o ideal é limpar até mesmo antes do prazo dos 6 meses. Nesses casos, a água do reservatório pode ser usada para limpeza da residência, do quintal e lavagem de roupas. Após a limpeza e renovação da água na caixa-d’água, ela pode ser usada normalmente para beber e cozinhar.

Como limpar a caixa-d’água

A Sanepar orienta que a limpeza da caixa-d’água seja feita com panos limpos, esponja ou escova nova e limpa e água sanitária. Não é recomendado usar sabão, detergente ou qualquer outro produto de limpeza. Todas as orientações e o passo a passo completo estão disponíveis a partir da página 22 do Guia do Cliente, no site da Companhia.