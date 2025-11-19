Quase 20 horas após temporal, ruas seguem bloqueadas por quedas de árvores em Curitiba

Quase 20 horas após a chuva intensa que atingiu Curitiba, algumas ruas continuam bloqueadas pela queda de árvores na manhã desta quarta-feira (19/11). No Bairro Alto, duas árvores de grande e médio porte tombaram perto da esquina das ruas Epaminondas Santos e Marcílio Dias, interrompendo o fluxo de veículos e pedestres.

A mudança brusca no tempo veio acompanhada de ventos fortes. Às 15 horas, a estação do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), localizada no Jardim das Américas, registrou rajadas de até 55,1 km/h. No mesmo horário, as estações meteorológicas da Prefeitura de Curitiba, instaladas nos bairros Portão, Pinheirinho, Boa Vista e Santa Felicidade, apontaram ventos acima de 60 km/h.

Para reparar os danos, as equipes de emergência da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) seguem nas ruas desde o início da manhã. Em resposta à Tribuna, a administração municipal informou que a previsão é concluir todos os atendimentos ainda antes do fim da manhã, dependendo do avanço dos trabalhos e do acesso aos pontos mais afetados.

Novos temporais surpresa?

Apesar das pancadas que surpreenderam os curitibanos na terça, não há previsão de novos temporais ao longo desta quarta-feira. Segundo a Defesa Civil do Paraná, a área de baixa pressão que ajudou a intensificar as instabilidades está se afastando do estado, reduzindo o risco de novas ocorrências severas.

Na faixa Leste do Paraná, o dia deve seguir com nebulosidade variável e possibilidade de chuva fraca em alguns momentos. De acordo com o Simepar, o céu tende a permanecer mais limpo até sábado. A partir do fim de semana, as chuvas devem retornar, com maior probabilidade entre a tarde e a noite.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉