Árvores que beiram linha de trem em Curitiba podem estar condenadas ao corte

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Rumo, concessionária responsável pela administração das ferrovias no Paraná, estuda realizar o corte de árvores na região dos bairros São Lourenço e Barreirinha, em Curitiba. Várias delas já aparecem marcadas no entorno da linha férrea próxima à Avenida Anita Garibaldi, o que chamou a atenção de moradores que passam pelo trecho diariamente.

Segundo a empresa, as intervenções seriam necessárias para melhorar a visibilidade na área operacional da ferrovia e garantir segurança no tráfego. Em nota, a concessionária informou que “discute com os órgãos competentes a possibilidade de poda de árvores e arbustos que possam representar risco à segurança viária e ferroviária”. A empresa reforça que não haverá corte indiscriminado e que a remoção só acontece “em situações específicas e dentro da legislação vigente”.

Atualmente, as equipes da Gerência de Meio Ambiente fazem a classificação e identificação das espécies e analisam, ponto a ponto, o que é realmente necessário podar ou suprimir. Caso o diagnóstico técnico aponte necessidade de remoção, a Rumo deverá oficializar o pedido à Prefeitura de Curitiba antes de qualquer intervenção.

A legislação municipal é rígida. Em Curitiba, o corte de árvores segue a Lei nº 9.806/2000, que exige autorização prévia da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA). Para cada árvore retirada, o responsável precisa plantar duas mudas como compensação. No caso de espécies imunes de corte, como a araucária, por exemplo, essa compensação dobra: quatro mudas para cada exemplar removido.

Segundo a SMMA, ainda não houve notificações da empresa sobre a manutenção. Moradores também podem solicitar remoção de árvores em vias públicas, como calçadas, mas apenas pelos canais oficiais da Prefeitura, seja por telefone 156 ou pelo aplicativo Curitiba 156.

Condições da ferrovia chamam atenção

Além das marcações, o estado da ferrovia no trecho chamou atenção da reportagem. Em vários pontos, há sinais de corrosão por ferrugem, tábuas de madeira soltas próximas aos trilhos e desníveis nas laterais que encostam na calçada. Confira, abaixo, alguns registros do repórter fotográfico Átila Alberti:

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

E aí, Rumo??

Procurada pela Tribuna, a Rumo afirmou que está avaliando intervenções amplas em toda próxima à Avenida Anita Garibaldi. A empresa já havia feito uma intervenção para melhorar as condições da ferrovia em agosto deste ano, em um ponto da linha férrea no bairro Cristo Rei.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉