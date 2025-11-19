Deputado Renato Freitas briga no centro de Curitiba; Assista ao vídeo

Imagens que registram uma briga de rua envolvendo o deputado estadual Renato Freitas (PT) e outro homem viralizaram nas redes sociais, na manhã desta quarta-feira (19/11). A confusão ocorreu na Rua Vicente Machado, no Centro de Curitiba, e rapidamente chamou a atenção pela repercussão imediata do vídeo.

Ainda não há informações sobre o que teria motivado o desentendimento. Nas gravações que circulam, os dois homens aparecem trocando intimidações antes de partirem para agressões físicas, com socos e chutes sendo desferidos no meio da via.

Em um dos momentos registrados, o deputado provoca o outro envolvido dizendo “Vamo, bonitão”, antes de ser atingido por um golpe. Veja abaixo:

E aí, deputado??

A Tribuna do Paraná entrou em contato com a assessoria do parlamentar para solicitar esclarecimentos sobre o episódio e entender o contexto da briga. Em nota, a defesa do parlamentar informou o seguinte:

“Às vésperas do Dia da Consciência Negra, o deputado estadual Renato Freitas (PT) foi vítima de uma agressão racista na manhã desta quarta-feira (19) no Centro de Curitiba. Um homem, até então de identidade desconhecida, abordou o parlamentar e iniciou uma série de ataques, sem motivo aparente. O agressor perseguiu o deputado por algumas quadras e incitou um confronto físico. Renato reagiu às agressões, quando foi atingido com um soco no nariz. Após o golpe, o homem continuou provocando o parlamentar com frases como ‘Não é você o famosinho?’ e, em seguida, chamando Renato de ‘vereador do PSOL’, o que demonstra o caráter ideológico e racista do ataque. Mesmo sem reconhecer o real cargo político ocupado por Renato, o agressor age motivado pelo ódio contra políticos de esquerda. O deputado Renato Freitas fraturou o nariz e foi encaminhado ao hospital“, diz a nota.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉