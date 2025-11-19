Três anos após ser adquirido, Aeroporto Afonso Pena é “revendido”

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A concessionária Motiva (ex-CCR), anunciou ao público nesta terça-feira (18/11), em fato relevante disparado ao mercado, que vendeu seus negócios no ramo aeroportuário, entre eles a concessão do Aeroporto Internacional de Curitiba (Aeroporto Afondo Pena), em São José dos Pinhais. O negócio com a empresa mexicana Aeropuerto de Cancun acontece apenas três anos após a Motiva assumir a concessão junto ao Governo Federal. O negócio gira em torno dos R$ 11,5 bilhões.

Desse total, R$ 5 bilhões foram em patrimônio líquido (equity) pelas participações acionárias da Companhia nos ativos aeroportuários, e R$ 6,5 bilhões em dívidas líquidas, que é a participação da empresa na CPC Holding, onde estão concentradas suas cotas de participação nos 20 aeroportos dos quais é concessionária.

A empresa detém 17 concessões no Brasil e três em outros países da região, com movimento anual de cerca de 45 milhões de passageiros e mais de 200 rotas regulares. Entre os aeroportos que foram repassados também estão os de Belo Horizonte e Goiânia. Segundo a companhia esta era a maior transação aeroportuária em curso no mundo no momento e atraiu mais de 20 grupos europeus, latino-americanos e asiáticos.

A previsão é de que a conclusão do processo aconteça em 2026, após a aprovação pelo poder concedente e pelos órgãos de defesa da concorrência.

“Até o fechamento, a Motiva seguirá tocando a operação, mantendo o quadro atual de colaboradores e assegurando o cumprimento integral dos contratos vigentes e investimentos previstos”, informou a empresa, em nota.



