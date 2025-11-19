BR-376 tem acidente gravíssimo com três mortes e bloqueio sentido SC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um grave acidente na BR-376, no fim da madrugada desta quarta-feira (19), deixou três pessoas mortas e duas feridas. A colisão, do tipo engavetamento, aconteceu por volta das 5h45, na altura do quilômetro 620, no sentido Santa Catarina da via, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, na região do bairro São Marcos.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária que administram o trecho estão em atendimento e mais detalhes serão repassados.

Segundo a PRF, três veículos circulavam na faixa da esquerda. O primeiro deles caminhão, que diminuiu a velocidade, assim como um automóvel que vinha logo atrás. Porém, porem o terceiro veículo, um caminhão, colidiu no automóvel, o esmagando contra a traseira do primeiro caminhão. As cinco vítimas estavam no mesmo veículo de passeio.

As três vítimas fatais estavam no banco de trás do automóvel e as duas com ferimentos estavam no banco da frente. Eram familiares e amigos que viajavam juntos em dois carros, um deles envolvido da tragédia.

A pista está com bloqueio de uma pista no sentido Santa Catarina, causando muito congestionamento no local.

