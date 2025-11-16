BR-376: Caminhão com papel higiênico pega fogo e interdita rodovia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um caminhão carregado com papel higiênico e produtos derivados foi tomado pelas chamas na manhã deste domingo (16/44), no km 678 da BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná. O incêndio aconteceu na pista sentido Santa Catarina e acabou chamando a atenção de quem passava pelo local.

Apesar das imagens impressionantes do fogo consumindo toda a carga e a cabine do veículo, a boa notícia é que não houve vítimas no acidente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e está no local para organizar o trânsito. Bombeiros chegaram ao local para conter as chamas. Ainda não se sabe o que causou o incêndio.

De acordo com informações da PRF, o fluxo de veículos está totalmente interrompido no sentido Sul. Ainda não há previsão para liberação da pista, já que será necessário realizar a limpeza completa do local após o controle das chamas.

Heroísmo na BR-376

Este é o segundo incidente grave envolvendo incêndio em veículos na BR-376 em menos de uma semana. No início da semana, uma van com 15 passageiros se acidentou na mesma rodovia e pegou fogo. Na ocasião, o motorista, mesmo ferido, conseguiu retirar todos os ocupantes antes que as chamas tomassem conta do veículo, em um ato heroico que evitou uma tragédia maior.

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros.

