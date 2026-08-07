Quase 70% dos vereadores de Curitiba vão disputar outro cargo nas eleições

Dos vereadores de Curitiba eleitos em 2024 e que exerceram mandato até 2026, 27 disputarão vagas para deputado estadual ou federal nas eleições de outubro. As convenções partidárias, encerradas nesta quarta-feira (5), definiram os candidatos aos cargos de deputado estadual, deputado federal, senador, governador e vice-governador.

A maior parte dos parlamentares busca uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), conforme as atas registradas no DivulgaCand. Dos 27 vereadores candidatos, 15 concorrerão ao cargo de deputado estadual e 12 disputarão vagas na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Entre os partidos, o Novo foi o que mais lançou vereadores para a disputa, com cinco candidatos: três à Assembleia Legislativa e dois à Câmara Federal. Em seguida aparece o PL, com quatro nomes, sendo três candidatos a deputado federal e um a deputado estadual.

Na sequência estão a Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) e o Podemos, com três candidatos, e a Federação União Progressista (União Brasil e PP), o PSD e o Podemos, que lançaram dois vereadores cada.

O número de vereadores que tentam outros cargos nesta eleição é maior do que a quantidade na disputa de 2022. Naquela eleição, 17 vereadores de Curitiba se lançaram como deputados. Em 2018, o número foi ligeiramente maior, quando 19 tentaram um novo cargo.

Confira, a seguir, a lista completa dos vereadores que irão disputar as eleições:

Novo

Amália Tortato: Candidata a Deputada Estadual

Bruno Secco: Candidato a Deputado Estadual

Eder Borges: Candidato a Deputado Estadual

Guilherme Kilter: Candidato a Deputado Federal

Indiara Barbosa: Candidata a Deputada Federal

Federação União Progressista (União e PP)

Andressa Bianchessi: Candidata a Deputada Estadual

Toninho da Farmácia: Candidato a Deputado Estadual

Federação Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV)

Angelo Vanhoni: Candidato a Deputado Estadual

Giorgia Prates: Candidata a Deputada Estadual

Vanda de Assis: Candidata a Deputada Estadual

PSB

Camilla Gonda: Candidata a Deputada Federal

PL

Carlise Kwiatkowski: Candidata a Deputada Federal

Delegada Tathiana Guzella: Candidata a Deputada Estadual

João Bettega: Candidato a Deputado Estadual

Olimpio Araujo Junior: Candidato a Deputado Federal

Pode

Da Costa: Candidato a Deputado Federal

Renan Ceschin: Candidato a Deputado Federal

Sargento Tania Guerreiro: Candidata a Deputada Federal

Republicanos

Jasson Goulart: Candidato a Deputado Estadual

Meri Martins: Candidata a Deputada Federal

PDT

Laís Leão: Candidata a Deputada Federal

Marcos Vieira: Candidato a Deputado Estadual

MDB

Professor Euler: Candidato a Deputado Federal

Federação PSOL e Rede

Professora Angela: Candidata a Deputada Estadual

PSD

Serginho do Posto: Candidato a Deputado Federal

Tico Kuzma: Candidato a Deputado Estadual

AVANTE

Sidnei Toaldo: Candidato a Deputado Estadual

Vereadores fora da disputa

Beto Moraes (PSD)

Bruno Rossi (Agir)

Tiago Zeglin (MDB)

Fernando Klinger (PL)

Hernani (Republicanos)

Leônidas Dias (Podemos)

Lórens Nogueira (PP)

Marcelo Fachinello (Podemos)

Nori Seto (PP)

Pier Petruzziello (PP)

Rafaela Lupion (PSD)

Zezinho Sabará (PSD)

O que acontece se um vereador for eleito?

Pela legislação eleitoral, um político não pode exercer simultaneamente dois mandatos eletivos. Assim, caso um vereador seja eleito deputado estadual ou federal, deverá renunciar ao mandato na Câmara Municipal para tomar posse no novo cargo. A vaga será ocupada pelo suplente da federação ou partido.

O mesmo acontece com os deputados estaduais, deputados federais e senadores, que também podem disputar a eleição sem deixar seus cargos.

A exigência de desincompatibilização vale para chefes do Poder Executivo (prefeitos, governadores e presidente da República) que pretendam disputar um cargo diferente daquele que ocupam. Nesses casos, a renúncia deve ocorrer até seis meses antes do primeiro turno. Se buscarem a reeleição para o mesmo cargo, não precisam se afastar.

Embora as convenções tenham oficializado os nomes escolhidos pelos partidos, o processo eleitoral ainda não está concluído. As legendas têm até as 19h do dia 15 de agosto para registrar as candidaturas na Justiça Eleitoral. Após a análise dos pedidos de registro, a campanha eleitoral poderá começar oficialmente em 16 de agosto.