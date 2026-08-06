Eleições

Democrata oficializa apoio a Sandro Alex e Alexandre Curi no Paraná

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Tribuna do Paraná
Por Barbara Schiontek
- Atualizado: 06/08/26 16h46
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Candidato cumpria agendas de campanha. Foto: Rodrigo Leal/PSD Paraná.

O Democrata confirmou a entrada na coligação liderada pelo PSD no Paraná. Durante a convenção do partido, realizada em formato híbrido na quarta-feira (5), último dia permitido pela legislação eleitoral, a legenda formalizou o apoio às candidaturas de Sandro Alex (PSD) ao Governo do Estado e de Alexandre Curi (Republicanos) ao Senado.

O evento reuniu filiados e lideranças de forma presencial na sede da sigla, em Curitiba, e contou também com participação virtual por meio da plataforma Google Meet. A decisão foi aprovada por unanimidade.

Apesar da definição do apoio, o partido encerrou a convenção estadual sem homologar nenhum candidato próprio para as eleições de 2026. O Democrata é o antigo Partido da Mulher Brasileira (PMB), que mudou de nome em dezembro de 2025, após aprovação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com a decisão, o partido passa a integrar a coligação do PSD, que é formada pelos partidos MDB, Republicanos, Avante e pelas federações PSDB/Cidadania e União Progressista.

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